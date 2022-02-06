聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市春節連假篩2672人全陰性 這4醫院續供公費採檢
疫情延燒，嘉義市目前尚無出現確診，衛生局指出，春節連假期間全市4間大醫院進行分流採檢，至今總計9天，採2672人幸好全都陰性，因發送快篩試劑的數量不好估算，會持續推動醫院分流採檢，民眾發覺與確診者足跡重疊，都能公費篩檢；另，打第1、2劑疫苗送200元禮券，2000份發出約一半，活動到本月底。
衛生局表示，1月29日到2月5日，做抗原快篩383人、PCR採檢2289人，共計2672人，全數為陰性，暫無陽性或確診者。
衛生局也指出，農曆年前推動大醫院分流採檢，分為基層院所轉介的有症狀者，以及收到細胞簡訊或自認足跡重疊的無症狀者。台中榮總嘉義分院對於有無症狀，都於上午8點到12點採檢，兩者會分流不在同一個站；部立嘉義醫院針對無症狀者是上午10點到11點採檢、有症狀者是中午12點到隔天上午8點。
陽明醫院對無症狀則8點半到12點採檢、有症狀者上午8點到12點；聖馬爾定醫院對無症狀上午8點半到12點半採檢、有症狀是中午12點到6點。
衛生局表示，相關採檢措施，明天起持續實施，先前曾想發送快篩試劑，不過數量難估算，目前醫療量能足夠情況下，民眾若發現自己的足跡與確診者重疊，都能到4家醫院做公費篩檢；針對防疫旅館員工、防疫計程車司機，農曆年前起就提供快篩，須每周採1次。
此外，嘉市疫苗接種率一直名列前茅，衛生局統計，截至2月5日上午10點，第1劑涵蓋率95.82%，兩劑涵蓋率89.76%，追加劑涵蓋率28.22%，配合中央催打第1、2劑推出送200元禮券，採購2000份，目前送出約一半，活動持續到本月底，呼籲還未打滿2劑者踴躍施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言