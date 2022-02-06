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台南好天氣 春節連假最後一天遊客不減

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區國華商圈在春節連假期間，每天人潮多，今天依然遊客多。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區國華商圈在春節連假期間，每天人潮多，今天依然遊客多。記者鄭惠仁／攝影

今天是春節連假最後一天，台南市區仍湧入遊客與逛街人潮，中西區、安平老街、孔廟等主要商圈、景點，上午仍是人擠人，超過6萬人。觀旅局表示，其中國華街商圈從初一到今天依然強勢，人潮也最多，而這次連假，頑皮世界初四達到8千人很令人驚訝。台南都會公園昨、今也各有5、6千人，都比去年人潮多。

觀旅局長郭貞慧表示，因疫情關係，住房率雖受影響，但從初一到初三許多旅館、民宿也都維持約8成，並且餐飲方面都明顯成長，營收反而增加，沒有減少。

今天是初六，明天就要上班，但台南市區景點、商圈依然人潮多很熱鬧，想要找車位必須耐心等候。國華街、海安街、赤崁樓、孔廟、西門路藍晒圖、安平老街商圈是人潮集中處，知名小吃店前都出現排隊人龍。

郭貞慧說，除了市區商圈人潮不減，新化、鹽水老街這幾天也都有許多遊客，其中許多民眾白天到鹽水老街逛古蹟、品嘗小吃，晚上則到月津港燈節欣賞光之美。

頑皮世界動物園人潮也多，初四最高峰，約有8千名遊客，昨天及今天遊客也不少。而奇美博物館旁的台南都會公園初四有8千多人來此欣賞美景，昨天也有6千人。虎頭埤人潮也多，初四、初五都有4千多人，今天雖然是連假最後一天，遊客仍多。

有遊客表示，原本要到高雄玩，卻因高雄疫情持續嚴峻，留在台南玩，郭貞慧說，這幾天台南風和日麗，也是遊客走出戶外走春的原因，和去年春節連假相較，今年台南商圈、景點人潮明顯增多。

台南市都會公園是走春好去處，吸引許多民眾來此相聚、野餐。記者鄭惠仁／攝影
台南市都會公園是走春好去處，吸引許多民眾來此相聚、野餐。記者鄭惠仁／攝影
今天是春節連假最後一天，不少人搭乘火車來台南玩。記者鄭惠仁／攝影
今天是春節連假最後一天，不少人搭乘火車來台南玩。記者鄭惠仁／攝影
台南七股黑面琵鷺保護區，吸引許多遊客來觀賞。記者鄭惠仁／攝影
台南七股黑面琵鷺保護區，吸引許多遊客來觀賞。記者鄭惠仁／攝影

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