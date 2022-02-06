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收假日高鐵人潮湧現 阿里山逾千名遊客入園

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣石桌地區可欣賞狀況雲海繚繞群山，吸引許多遊客慕名而至。圖／中和村長洪銀盛提供
嘉義縣石桌地區可欣賞狀況雲海繚繞群山，吸引許多遊客慕名而至。圖／中和村長洪銀盛提供

今天是春節連假最後一天，許多民眾準備反回工作崗位，嘉義縣各大景點仍有不少遊客，把握最後休假黃金時間。嘉義高鐵站上午湧現大批人潮，工作人員分析，今年春節連假長，民眾避免買不到車票前兩日便陸續返崗。

阿里山森林遊樂園區今天截至下午2點，累積入園人數1341人，相較前幾日更少，民眾陸續下山；以往春節期間石桌地區車流量大，常見路邊違停亂象，但在地的中和村長洪銀盛說，今年春節連假期間，長長車流不復見。

今年奮起湖光華地區櫻花盛開，吸引許多遊客上山睹風采，但洪銀盛分析，今年春節連假長達9天，有效分散人車潮，且監理站與公路總局規畫多條替代道路，加強大眾運輸功能，且沿途員警協助引導，都讓今年車流較往年舒緩，店家門前不擁擠，生意跟著興旺，石桌地區民宿連假期間平均住房率也逾8成。

高鐵嘉義站今天上午疏運狀況正常，民眾進出井然有序，專員許明燕分析，今年高鐵為疏運加開463班次列車，且民眾擔心買不到車票，多選擇前兩天回到工作地方，連假長達9天，民眾更有餘裕提早收假。

今年嘉義高鐵站進出人次最多落在2月2日，約2萬多人，許明燕分析當天大年初2回娘家，但當天人潮相較往年仍少，因北部南部疫情嚴重，許多民眾索性選擇不回娘家，避免疫情擴散。

公路總局第五區養護工程處統計，今天嘉義地區省道縣道沒有車多擁擠現象，今截至下午1點，車流量仍集中阿里山公路台18線中埔段，上山東向約900車流量、平均車速約28k公里； 西向下山約870車流量、平均車速約28公里。

初六開工日，高鐵嘉義站今天上午疏運狀況正常，民眾進出井然有序。圖／民眾提供
初六開工日，高鐵嘉義站今天上午疏運狀況正常，民眾進出井然有序。圖／民眾提供
初六開工日，高鐵嘉義站今天上午疏運狀況正常，民眾進出井然有序。圖／民眾提供
初六開工日，高鐵嘉義站今天上午疏運狀況正常，民眾進出井然有序。圖／民眾提供
嘉義縣石桌地區車流量不如往常多，中和村長洪銀盛分析，今年連假長有效舒緩遊客潮。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣石桌地區車流量不如往常多，中和村長洪銀盛分析，今年連假長有效舒緩遊客潮。記者莊祖銘／翻攝

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