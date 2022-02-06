新春開紅盤 隆田ChaCha文資園區春節湧2萬人次

春節前開幕的台南隆田ChaCha文資教育園區，人氣維持不墜，台南市政府文化局說，春節連假吸引約2萬人次造訪，超乎預期。

台鐵台南隆田火車站旁的隆田ChaCha文資教育園區，保存台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵「四鐵共構」的產業遺跡，園區內還有嘉南大圳麻豆支線小給分線流過，是嘉南大圳百年歲月一環。園區並設有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置、公共藝術及專業的台南考古中心，上月15日開幕，成功營造話題。

隆田ChaCha文資教育園區說，這次春節前推出一系列活動，有主打親子客群的考古體驗趣、青少年及成人的『考古探索秀及多場街頭藝術表演接續登場，初五、初六加碼舉辦新春市集吸引人潮。

文化局長葉澤山表示，由於園區有台南考古中心進駐，為讓民眾了解考古人員工作日常，瞄準不同客群規畫活動，例如，適合學童的考古堆高機體驗，從了解考古工作流程，再藉由操作迷你堆高機完成考古任務，屬於寓教於樂的親子活動；而適合青少年及成人的考古探索秀活動，則邀請考古專業人員，進行深度考古導覽，並首度開箱考古中心工作室，讓民眾近距離欣賞考古遺物與各式考古工具。