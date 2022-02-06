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年假尾聲雲林人車流明顯減少 交通隊：大家提早收假了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
許多信眾會利用新春期間到雲林縣北港鎮拜財神，今天年假最後一天，北港武德宮前的車潮明顯比前幾天少。記者陳苡葳／攝影
許多信眾會利用新春期間到雲林縣北港鎮拜財神，今天年假最後一天，北港武德宮前的車潮明顯比前幾天少。記者陳苡葳／攝影

雲林縣目前交通狀況順暢，主因是多數北返車輛提前收假，已在前天及昨天陸續北上。記者陳苡葳／攝影
雲林縣目前交通狀況順暢，主因是多數北返車輛提前收假，已在前天及昨天陸續北上。記者陳苡葳／攝影

今天大年初六，雲林縣目前交通狀況順暢，縣警局交通隊表示，多數北返車輛提前收假，已在前天及昨天陸續北上，因此今天到目前為止未出現明顯塞車潮；而新春期間參拜人氣很旺的北港武德宮、北港朝天宮等主要廟宇，今日人潮也比昨天略減。

雲林縣內知名的景點綠色隧道新春期間不打烊，今天上午9時許攤商都已就定位開市，由於該處位置鄰近台78線快速道路，許多民眾離境前都到此停留、採買伴手禮等，上午開始陸續出現車流，但未造成壅塞情形。

新春期間北港武德宮、北港朝天宮都出現比平時多約5倍的人潮和車流，警方在相關路段實施路口實施及布建臨時人行道等疏導交通，各廟宇仍採高規格防疫措施迎接信眾，包括朝天宮以「龍門進、虎門出」管制參拜動線，信眾也需配合簡訊實聯制、量體溫及酒精手部消毒等才能入廟參拜。

北港朝天宮前商圈相較前幾天，今日人潮略減，周邊交通狀況順暢；縣警局交通隊說，目前轄內的國道1號、國道3號交流道及雲林系統交流道等，今日無管制措施，目前車流順暢，民眾可安心通行。

另台78線、台61線快速道路及台1線、台1丁線、台3線、台17線、台19線等重要聯外道路均順暢；古坑綠色隧道、劍湖山遊樂園、西螺大橋、北港觀光大橋等重要觀光景點及風景區等，目前未出現人潮，周邊道路車流順暢；主要車站斗六、斗南火車站，高鐵雲林站及客運轉運站周邊道路均順暢。

雲林縣北港朝天宮及廟前商圈今日仍有採買人潮，不過比前幾天略減。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮及廟前商圈今日仍有採買人潮，不過比前幾天略減。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 雲林 國道

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