台南東區凱旋路拓寬 成大特區道路完成最後拼圖

台南市後甲國中校園與都市計畫道路用地有部分重疊，形成凱旋路後段狹窄僅可供機、踏車通行，長期造成出入交通瓶頸；1年來經工務局與校方、居民溝通而達成共識，將進行道路拓寬工程，目前辦理招標作業，預計年底完工，建構起東區後甲國中與成功大學特區周邊主要道路最後一塊拼圖。

凱旋路為東區東西向主要通勤要道，但目前往西過東安路即束縮僅能供機、踏車通行，屬地方長期交通瓶頸路段。工務局為暢通該區域道路交通網，編列預算辦理凱旋路延長線道路拓寬工程，開闢長度約205公尺，寬度15公尺，工程總經費約4500萬元，其中工程費用約1100萬元、用地費用約3400萬元。

道路拓寬工程涉及後甲國中校地退縮、東寧運動公園籃球場範圍調整，及東寧網球場未來出入需求等諸多問題；經工務局與多方積極溝通協調，獲得解決，並已先辦理完成後甲國中籃球場改建工程及其他周邊設施改善，以維持學生受教權益。

工務局表示，凱旋路後段未來完成拓寬通車後，即可順暢連接中華東路一段至林森路二段，為東區東西向提供另條主要道路，協助舒緩東寧路與小東路等主要道路長年交通壅塞現象；同時也提升南紡夢時代與平實營區等開發區域的交通效益；另為成大特區、後甲國中校區提供一條便捷無礙又安全好行的通學道路。

後甲國中校長陳瑞榮表示，配合拓寬工程，籃球場將向內退縮，但為不影響學生活動需求，另在童軍營地旁另興建1座風雨球場，提供學生更佳的學習環境。