春節收假日 台南老牛的家寓教於樂迎客

9天春節連假今最後一天，不少人準備上班，台南市政府農業局推薦喜歡農業旅遊者，可把握假期尾巴闔家前往柳營區「老牛的家」，是寓教於樂好地方。

農業局表示，早期農耕都仰賴牛隻協助，現因農業機械化普及和人力等因素，轄內役耕牛嚴重凋零，許多人已看不到水牛及黃牛，在原台南縣時，為傳承農耕文化，體恤年老退役耕牛多年奉獻農耕之辛勞，並能安養終老，於是建立「老牛的家」收容老牛，讓遊客重溫純樸農村風情。

農業局說，老牛的家目前收養5頭牛，園區內有牛舍供老牛休息使用，以及大片草地提供牛隻吃草，夏季時還可看到水牛於水池中泡水消暑，相當悠閒愜意。除室外可觀賞牛隻，還有室內展覽室陳列台灣早期農具，可供遊客瞭解台灣早期與牛隻一同耕種文史，與使用現代自動化及智慧化機器的科技農業相比，增添了許多懷舊復古及溫馨傳統的農村氛圍。