放流水免費再利用 南市府籲節約用水

南台灣冬季降雨少，台南市政府水利局持續提供放流水再利用，所轄6座水資源回收中心每天可供應1萬6000噸，免費提供有需求民眾取用，希望落實節約用水。

水利局表示，目前台南水情尚屬穩定，且可穩定供應民生及產業用水至今年6月底無虞，但近年來氣候變遷加劇、枯旱風險漸增，去年上半年還經歷56年來最嚴重乾旱，

呼籲民眾有水當思無水之苦，也希望中央能持續加強農業灌溉節水策略，盡量將水留在水庫內，確保今年台南地區用水無虞。

水利局說，為有效利用水資源，持續辦理水資源回收政策，供應放流水，落實一滴水至少用兩次觀念，提供有需求的民眾取用放流水。

水利局轄管安平、仁德、虎尾寮、官田、安南及柳營等6座水資源回收中心，每日持續供應1萬6800公噸放流水，給各需求單位及民眾取用，洽詢電話（06）2986672轉分機7530。