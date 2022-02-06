快訊

台中3自主快篩陽性 已有2人PCR結果出爐

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放流水免費再利用 南市府籲節約用水

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市府水利局免費提供放流水再利用，也呼籲籲民眾節約用水。圖 ／水利局提供
台南市府水利局免費提供放流水再利用，也呼籲籲民眾節約用水。圖 ／水利局提供

南台灣冬季降雨少，台南市政府水利局持續提供放流水再利用，所轄6座水資源回收中心每天可供應1萬6000噸，免費提供有需求民眾取用，希望落實節約用水。

水利局表示，目前台南水情尚屬穩定，且可穩定供應民生及產業用水至今年6月底無虞，但近年來氣候變遷加劇、枯旱風險漸增，去年上半年還經歷56年來最嚴重乾旱，

呼籲民眾有水當思無水之苦，也希望中央能持續加強農業灌溉節水策略，盡量將水留在水庫內，確保今年台南地區用水無虞。

水利局說，為有效利用水資源，持續辦理水資源回收政策，供應放流水，落實一滴水至少用兩次觀念，提供有需求的民眾取用放流水。

水利局轄管安平、仁德、虎尾寮、官田、安南及柳營等6座水資源回收中心，每日持續供應1萬6800公噸放流水，給各需求單位及民眾取用，洽詢電話（06）2986672轉分機7530。

水利局 水資源 台南

延伸閱讀

樹林河濱公園秘境沐心池 都市生態休閒新亮點

不畏疫情！台南又有新飯店進駐 安平雅樂軒酒店今開幕

9天連假展開 台南市道路不施工提前鋪設路面1999不打烊

續推水岸建設 新北水利地「競價收購」聯合招標今開跑

相關新聞

社會住宅包租代管3.0 嘉市上路

嘉義市府1月底再推社會住宅包租代管3.0版，租屋服務業者開發民間住宅出租做社會住宅，供弱勢家庭及就業、就學青年租屋協助與...

不見收假潮！嘉市轉運中心搭車人少一半 客運還有票

今天春節連假最後一天，嘉義市火車站後站的轉運中心，上午起人潮不多，候車座位僅坐不到一半的人，國道客運北返都還有車票，沒有...

年假尾聲雲林人車流明顯減少 交通隊：大家提早收假了

今天大年初六，雲林縣目前交通狀況順暢，縣警局交通隊表示，多數北返車輛提前收假，已在前天及昨天陸續北上，因此今天到目前為止...

台南東區凱旋路拓寬 成大特區道路完成最後拼圖

台南市後甲國中校園與都市計畫道路用地有部分重疊，形成凱旋路後段狹窄僅可供機、踏車通行，長期造成出入交通瓶頸；1年來經工務...

春節收假日 台南老牛的家寓教於樂迎客

9天春節連假今最後一天，不少人準備上班，台南市政府農業局推薦喜歡農業旅遊者，可把握假期尾巴闔家前往柳營區「老牛的家」，是...

放流水免費再利用 南市府籲節約用水

南台灣冬季降雨少，台南市政府水利局持續提供放流水再利用，所轄6座水資源回收中心每天可供應1萬6000噸，免費提供有需求民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。