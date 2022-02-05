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連假倒數！遊客把握最後年假出遊嘉義縣各景點擠爆
大年初五民眾把握最後假期出遊，嘉義縣各景點人滿為患，但後天即將收假，飯店業者預估，阿里山地區住房率將持續下探，預估月底連假才會再掀高峰。公路總局統計縣內車流量大仍為阿里山公路段，也祭出多項疏運措施，力求舒緩車流。
梅山太平雲梯今截至休園，湧入計超過5千人，相較假日平均每天3千多人，成長約4成，2月1日到4日也湧入共25662人，尤以初三的7215人最多，太平雲梯發展合作社經理張世昌說，今太平雲梯天氣舒適，無烈日當頭也沒有下雨，遊客把握連假最後時光闔家出遊。
太平老街附近店家也都開門做生意，但有業者表示，受疫情影響團客明顯減少，僅占約1成，儘管遊客中心停車場滿載，路邊車格也全部停滿，但遊覽車數量僅2、3輛，每天平均遊客數相較去年春節假期衰退約2成。
阿里山森林遊樂區今天累績3198人入園，相較連假前幾天上漲，園區內飯店業者、嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，今天晚間住房率約7成，遊客大多準備收假，近日山區天氣狀況不佳，可能要到月底228連假旅遊潮才會慢慢回溫。
公路總局第五區養護工程處統計，累計至下午6點，嘉義縣內車流量最大位在台18線中埔段西向20k至25k，約從中埔交流道至吳鳳廟路段，大多為下山民眾返回市區，今累計約7950輛車、平均速率約50。
第二、三名同位台3線梅山至古坑路段從269K到266K處，今天統計至下午6點，北向約3790輛車、平均速率約51；南向約4040輛車、平均速率約47。公路總局也規畫159縣道、166縣道或126縣道等多替代道路，讓遊客不再為塞車壞了出遊興致。
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