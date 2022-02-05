年假倒數 台南風景區與藝文中心湧現人潮

今天是9天連假最後第二天，許多民眾把握機會戶外旅遊、參觀藝文活動、撿好康購買優惠產品，台南市公營的總爺藝文中心、虎頭埤風景區還有民營的無患子古寶故事館都湧入數以千計遊客。

總爺藝文中心春節期間除館舍特展及常設展等動靜態活動，開辦「2022總爺蜜風藝術節」，邀請「蘇俊穎掌中木偶劇團」、「好玩的劇團」、「韋瓦迪室內樂團」、「牧歌音樂工作室」等藝文團隊每天演出，現場還安排親子遊戲小火車、覓蜜市集，號召各式街頭藝人擺攤，豐富有趣內容新許多民眾親子參觀走春。

名字有「虎」的虎頭埤景區今年虎年春節也很熱門；因為風光明媚適合遊山玩水是體驗虎年更新氣象、走春的好地方，大年初一開始每天都有近4000遊客。風景區管理所主任陳宏田表示，虎頭埤大門東側的入口意象老虎雕像，可說是一尊「招財大貓」，想要財源廣進的遊客不妨前來合影討吉利。

本土清潔保養品大廠無患子生技老董王高榮，在老家台南安定成立「古寶無患子故事館」；過年期間首次展出他個人珍藏多年的「珍藏絕版小汽車」，大年初一開放參觀到明天；許多民眾表示，其實是為了特賣會有優惠假來大採購；不過也有民眾遠從台北專程南下參觀小汽車。

現場有很多台灣早期民眾DIY的滾鐵圈、罐頭獨輪車、魯班榫、跳橡皮筋等「古早童玩」，許多年輕人、民眾都不知道也沒玩過，親子紛紛同樂，還有放大版的絕版小汽車立牌讓民眾自拍。