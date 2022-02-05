台南疫情+0旅遊開紅盤 初四、初五人潮更勝初一至初三

台南新春出遊人潮大爆發，各寺廟、商圈及旅遊景點都吸引滿滿的遊客，台南市觀光旅遊局旅遊熱點旅客統計，大年初四湧進的觀光人潮更勝初一到初三，國華海安商圈、河樂廣場周邊、小西門及南紡商圈等街區一樣熱鬧滾滾，有近18萬人踩街排隊吃美食安平老街、新化老街及鹽水老街也有逾7萬的人潮，赤崁樓孔廟古蹟及周邊區域也有破5萬人出遊。

濱海沿著台61線西濱快速公路，周邊景點也吸引破20萬旅客出遊，北門王爺總廟南鯤鯓代天府香火鼎盛；雙春濱海遊憩區白天漫步紅樹林生態步道，夜臥星光露營帳篷；水晶教堂幸福婚紗拍照聖地打卡熱點；井仔腳瓦盤鹽田夕照；將軍漁港、馬沙溝吃一桌台南海味現撈的生猛海鮮，還有七股鹽山、七股潟湖、黑面琵鷺過冬棲息地等，吸引不少愛鳥人士。

沿著國道3號往山區有仙湖農場、南元休閒農場、走馬瀨農場、大坑休閒農場及新化林場等各具特色農場及尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村等周邊景點，也有近5萬人走訪朝聖，頑皮世界動物園連續兩天共計逾1萬6千人入園。

台南初五陽光晴朗適合出遊，市區主要幾個商圈老街古蹟周邊景點，維持每天有破6萬人走訪的熱度；戶外觀光景點如虎頭埤風景區、關子嶺風景區、山上水道花園博物館、德元埤荷蘭村、頑皮世界及尖山埤江南渡假村等也吸引近萬人。

市長黃偉哲表示，今年長達9天的春節連假裡，靠著市府團隊堅守工作崗位、醫療院所不停歇的疫苗接種，及所有遊客的防疫配合，台南要繼續維持著+0的好成績。返回工作地時若國道1號擁擠塞車，可以分流到國道3號或台61線西濱快速道路，沿途都有親子旅遊熱門景點一路玩回家留下美好回憶。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，春節連假期間，雖然面臨Omicron來勢洶洶的挑戰，但嚴陣以待，加強人員防疫訓練教育，年節期間仍不斷對防疫旅館進行宣導提醒加強稽查，避免群聚感染發生，戒慎恐懼嚴謹防疫措施下，才能開出虎年旅遊大紅盤。相關景點導覽地圖、人流警示及交通疏運等資訊請至台南旅遊網進行查詢。