聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南購物節今抽出2輛油電車 壓軸2戶輕豪宅3月12日揭曉
台南購物節今天下午在南紡購物中心進行第5次公開抽獎，台南市長黃偉哲抽出第二大獎Lexus UX 250h Hybrid油電車及豐田汽車Corolla Cross Hybrid油電車，黃偉哲表示，台南購物節到昨天晚上登錄的金額已經超過98億了；去年是66億，台南今年疫情都很平緩，希望大家多來台南消費發票登錄還可以抽大獎。適逢春節買氣正熱，黃偉哲當場宣布加碼豪華遊艇包船住宿等抽獎機會，相信突破百億指日可待。
台南購物節發票登錄抽獎活動持續到3月5日，憑台南店家消費滿百元發票即可上網登錄參加抽獎，壓軸的2戶全新美屋大獎將在3月12日於台南三井outlet戶外廣場抽出，得獎訊息將於「臺南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及臺南購物節網站公布得獎名單外，並會電話或簡訊通知幸運得主，請得獎者密切注意。
經發局表示，從2021年8月開跑以來，台南購物節會員人數逾19萬名，累積登錄發票金額更已破98億元，遠超過去年振興三倍券登錄的66億元紀錄。接下來將在2月18日、2月25日、3月4日下午2點，由電腦程式抽出7支iPhone手機的幸運得主。3月12日壓軸抽獎日除了抽出兩戶輕豪宅得主，市長黃偉哲加碼近百萬好禮刺激最後買氣，歡迎全國民眾把握最後機會到台南消費，拚手氣抽大獎。
今天公開抽獎邀請豐田南都汽車協理謝秋霖、南紡購物中心副總經理楊鈵彥、聲寶股份有限公司總經理許經朝及燦星國際旅行社侯佑霖董事長等人到現場共襄盛舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言