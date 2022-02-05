台南購物節今抽出2輛油電車 壓軸2戶輕豪宅3月12日揭曉

台南購物節今天下午在南紡購物中心進行第5次公開抽獎，台南市長黃偉哲抽出第二大獎Lexus UX 250h Hybrid油電車及豐田汽車Corolla Cross Hybrid油電車，黃偉哲表示，台南購物節到昨天晚上登錄的金額已經超過98億了；去年是66億，台南今年疫情都很平緩，希望大家多來台南消費發票登錄還可以抽大獎。適逢春節買氣正熱，黃偉哲當場宣布加碼豪華遊艇包船住宿等抽獎機會，相信突破百億指日可待。

台南購物節發票登錄抽獎活動持續到3月5日，憑台南店家消費滿百元發票即可上網登錄參加抽獎，壓軸的2戶全新美屋大獎將在3月12日於台南三井outlet戶外廣場抽出，得獎訊息將於「臺南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及臺南購物節網站公布得獎名單外，並會電話或簡訊通知幸運得主，請得獎者密切注意。

經發局表示，從2021年8月開跑以來，台南購物節會員人數逾19萬名，累積登錄發票金額更已破98億元，遠超過去年振興三倍券登錄的66億元紀錄。接下來將在2月18日、2月25日、3月4日下午2點，由電腦程式抽出7支iPhone手機的幸運得主。3月12日壓軸抽獎日除了抽出兩戶輕豪宅得主，市長黃偉哲加碼近百萬好禮刺激最後買氣，歡迎全國民眾把握最後機會到台南消費，拚手氣抽大獎。