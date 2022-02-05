百年朴子配天宮走網美風 御賜燈花好美又好拍

古色古香的嘉義朴子配天宮是地方信仰中心，尤其媽祖求子靈驗吸引許多信眾前往，廟方今年設置「御賜燈花」，春節期間吸引遊客慕名而至，但廟方表示今年受疫情影響，人潮較往年少，燈花預計展出至3月2日。

朴子配天宮百年歷史的「求子燈花」活動，每年吸引眾多國內外民眾來帶廟裡求花求子，廟方每年春節辦「媽祖寶貝回娘家」團拜祈福活動，設燈花讓這群向樸仔媽求得的大小朋友團圓和還願，也祈求孩子平安長大。

配天宮御賜燈花今年置於廟埕前，走「精緻網美風」，布置手作巨型紅花、白花牆及夢幻浪漫的紫藤花隧道，主題「錦里花開滿堂春」、「平安吉祥」、「節節高升」及廟埕旁以鋼筋工藝製作而成的「古今虎嘯鋼筋藝術品」，適合愛拍照的網美網帥們及親子同樂合照。

往年配天宮祭送邀請卡給「媽祖寶貝」，今年起取消改贈兼悠遊卡功能的「寶貝認證守護卡」憑卡可參加每年廟方辦的「媽祖寶貝回娘家，樸仔媽賜福」活動，再送黃金平安手鍊。

往年春節連假期間配天宮摩肩接踵，將廟埕擠得水洩不通，但廟方表示，今年受疫情影響，連假期間每天約5000參訪人次，相較去年3000人少約4成。