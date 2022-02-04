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慶祝濟公活佛誕辰 台南普法道濟寺免費供應素食
台南市安南區普法道濟寺平日熱心公益，為慶祝2月27日濟公活佛誕辰，當天上午9點起除舉辦祝壽活動，中醫師免費義診及推拿，中午免費供應素食平安福宴，下午2點起還有抄寫真經活動，主委莊永長今天歡迎善男信女屆時一起來參加，分享神明生日的喜樂。
普法道濟寺興建於2000年，位在台南市安南區本田路，鄰近西部濱海公路，當初是由信徒集資興建，如今香火旺盛，也因熱心公益，在地方頗獲好評。廟方秉持濟公師父濟世精神，樂善好施，捐助家境貧困的弱勢孩童讀書，已13次榮獲內政部表揚為績優宗教團體。
2月27日適逢濟公活佛誕辰，上午9點起展開濟公活佛拜壽大典，9點40分民俗文化表演，海東國小表演鼓術，太極協會演出太極拳，太極劍，並有中醫義診及推拿，手工藝免費教學，創意汽球現場DIY，中午12點20分起免費供應素食。
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