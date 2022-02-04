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初二年菜疑保冰不足 雲林數十人上吐下瀉

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
業者在餐廳官網上PＯ文道歉，願以最大誠意解決問題。圖／翻攝業者臉書
業者在餐廳官網上PＯ文道歉，願以最大誠意解決問題。圖／翻攝業者臉書

有民眾大年初二向雲林縣虎尾鎮某餐廳訂購桌菜款待親友，初三起卻陸續傳出多位親友上吐下瀉，民眾上網詢問，發現有多起類似案件，雲林縣衛生局派員到餐廳了解，採樣化驗追查原因。餐廳業者也在官網PO文道歉，王姓業者表示，除退還所有款項，也會負責醫療費用，對所有身體不適客人致上最高歉意。

業者官網上，有不少年初二吃過餐廳菜色的消費者留言，「我們家初二也外訂了3桌，當天半夜家人陸續發作，共15人上吐下瀉送急診，目前還有2人在住院中，我們的過年假期算是毀了。」、「我們家初二中午訂了一桌（外帶回家吃），家中1人拉肚子、1人胃脹不舒服」。「我們家有6個人上吐下瀉，到底是哪道菜有問題」

王姓業者表示，疑似餐點造成消費者身體不適，感到非常抱歉，昨天開始緊急聯繫消費者，並一一登門道歉慰問，當天消費全額退還給客人，後續其他相關醫療費用，餐廳也會負起責任。

他表示，目前了解，大都是年初二訂的桌菜所發生，約有20組客人傳出不適，每組從3、5位到10位不等，詳細數據還在了解中，至於是那道菜出現問題也還沒確定，主動向衛生局通報配合稽查、採樣，待衛生局的檢驗報告後才知道。

雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲表示，衛生局是在年初三接到北港媽祖醫院通報，據消費者表示，是訂購該餐廳餐點回去當午餐吃後感到不適。當天就派稽查人員前往餐廳了解狀況、查核，初步懷疑可能是冷凍熟龍蝦退冰切盤供顧客取回食用，在未保冰且沒再熱處理下，若加上製作和退冰時間、外帶路程以及回家後未馬上食用，恐致風險提高。但因為沒有採集到食物檢體情況下，確切原因尚進一步釐清。

她表示，後來發現餐廳官網陸續有民眾PO文也稱說有不適狀況，但目前只接到北港媽祖醫院的通報，其他消費者有可能食用後回到外縣市，但還沒有接到其他縣市衛生局的通報單。

衛生局 雲林 北港

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