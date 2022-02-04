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年初二訂虎尾某餐廳桌菜逾15人腹瀉 客人嘆年假全毀

中央社 / 雲林縣4日電
雲林一名王姓男子年初二家族聚餐訂購虎尾鎮某餐廳的外帶桌菜，結果家族30人有15人出現腹瀉等症狀，感嘆年假全毀，並懷疑龍蝦出問題。示意圖／ingimage
雲林一名王姓男子年初二家族聚餐訂購虎尾鎮某餐廳的外帶桌菜，結果家族30人有15人出現腹瀉等症狀，感嘆年假全毀，並懷疑龍蝦出問題。示意圖／ingimage

雲林縣王姓男子年初二家族聚餐訂購虎尾鎮某餐廳的外帶桌菜，結果家族30人有15人出現腹瀉等症狀，感嘆年假全毀，並懷疑龍蝦出問題；雲林縣衛生局已到餐廳稽查，業者今在臉書道歉並強調會負責。

雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲接受中央社記者電訪時表示，3日上午接獲1家醫院通報有疑似食物中毒案件，立即前往餐廳稽查，衛生局初步懷疑是冷凍熟龍蝦出問題，已請業者注意保冰或更改菜色。

林小玲指出，有症狀的消費者在初二晚上也有訂購其他餐廳餐點，後續才出現疑似食品中毒症狀，在沒有採集到食餘檢體情況下，確切原因尚待釐清，目前衛生局未具體開罰，先稽查餐廳現況缺失，並對業者開立限改單處分。

「整個年假全毀，而且現在還有3人還在醫院接受治療」，王姓男子今天接受中央社記者電訪時說，年初二家族成員共30人開心聚會，向虎尾鎮某餐廳訂購3桌的餐點，菜色包括龍蝦、魚、羹湯等菜。

王姓男子提到，由於餐廳僅提供外帶，所以部分食材有另外加熱，但是2日深夜家人陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，直到今天已經有15人就近到醫院或是診所治療，其中3人還在醫院接受治療。

王姓男子回想當天的飲食，發現有吃龍蝦的人皆出現症狀，懷疑是龍蝦出問題。

餐廳業者今天在臉書（Facebook）貼文，下面有多組客人留言提到自己是當天的用餐者，有家人出現上吐下瀉等症狀。

業者對客人發生身體不適，感到很抱歉，並表示，關於客人反應初二年菜食品有狀況，已經通報衛生局，餐廳也積極配合稽查與追查原物料的狀況。至於客人們因此而有身體不舒服的狀況，也會負起全責。

衛生局 雲林 食物中毒

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