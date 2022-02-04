麥寮新春活動喜氣洋洋 全面加強防疫安全過好年

疫情影響，各地新春活動陸續取消，但雲林縣麥寮鄉為讓返鄉的鄉親能安全過好年，今原本三天的新春活動，縮為兩天並改在空曠的麥寮運動公園舉行，並落實防疫和人員分流，讓大家在疫情中仍可度過安全又快樂的新年。

麥寮鄉公所大年初二起兩天，在寬闊的麥寮鄉運動公園舉辦虎年行大運，幸福麥寮城的走春拜年活動，除有許多好玩有趣的闖關遊戲、美食DIY，以及噢麥樂貨櫃市集的「麥寮之美」畫作展覽，還有免費美生菜讓你帶回家，吸引不少民眾共度歡樂年節。

鄉長蔡長昆也發送發財金紅包，祝福大家虎年行大運，他並與新住民媽媽一起學做充滿濃濃幸福味的異國料理。蔡長昆說，疫情當下，無法像以往一般辦大型活動，待疫情紓緩，新春馬拉松賽跑將會再恢復。