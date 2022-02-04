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麥寮新春活動喜氣洋洋 全面加強防疫安全過好年

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮鄉長蔡長昆發送小紅包給鄉民，充滿喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長蔡長昆發送小紅包給鄉民，充滿喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝

疫情影響，各地新春活動陸續取消，但雲林縣麥寮鄉為讓返鄉的鄉親能安全過好年，今原本三天的新春活動，縮為兩天並改在空曠的麥寮運動公園舉行，並落實防疫和人員分流，讓大家在疫情中仍可度過安全又快樂的新年。

麥寮鄉公所大年初二起兩天，在寬闊的麥寮鄉運動公園舉辦虎年行大運，幸福麥寮城的走春拜年活動，除有許多好玩有趣的闖關遊戲、美食DIY，以及噢麥樂貨櫃市集的「麥寮之美」畫作展覽，還有免費美生菜讓你帶回家，吸引不少民眾共度歡樂年節。

鄉長蔡長昆也發送發財金紅包，祝福大家虎年行大運，他並與新住民媽媽一起學做充滿濃濃幸福味的異國料理。蔡長昆說，疫情當下，無法像以往一般辦大型活動，待疫情紓緩，新春馬拉松賽跑將會再恢復。

蔡鄉長說，麥寮進步很快，人口也增加，許多鄉親都回來過年，所以新春活動還是照辦，但規模和防疫都做得很好，讓大家安心好過年，目前全鄉13村都有活動中心，且也積極建造兒童館、圖書館等設施，讓小朋友和村民有更好的活動空間，希望麥寮的進步帶給更多人幸福。

麥寮鄉長蔡長昆發送小紅包給鄉民，充滿喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長蔡長昆發送小紅包給鄉民，充滿喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長蔡長昆學做新料理。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長蔡長昆學做新料理。記者蔡維斌／翻攝
所有進場的人都須落實防疫，安全過好年。圖／麥寮鄉公所提供
所有進場的人都須落實防疫，安全過好年。圖／麥寮鄉公所提供
麥寮新春活動改在空曠的麥寮運動公園舉行，加強防疫下仍度過快樂好年。記者蔡維斌／翻攝
麥寮新春活動改在空曠的麥寮運動公園舉行，加強防疫下仍度過快樂好年。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長蔡長昆發送小紅包給小朋友，喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉長蔡長昆發送小紅包給小朋友，喜氣洋洋。記者蔡維斌／翻攝

疫情 發財金 圖書館

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