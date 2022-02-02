虎年打卡熱點 七虎少棒銅雕述說台灣棒球光榮史

虎年到，嘉義市立棒球場廣場上「七虎躍諸羅」青銅雕，成為打卡熱點，七隻青銅雕老虎，姿態神情各異，或站，或躺、坐，這7隻青銅虎1997年雕塑，是「25歲青年老虎」，紀念1969年七虎少棒隊勇奪世界少棒冠軍，寫下嘉義棒球史輝煌榮光。

嘉義是棒球發源地，春節來嘉，在嘉義市棒球場旁，市府規畫ＫＡＮＯ園區，設置許多棒球主題相關地景，還增加寬敞星光溜滑梯及滑草區，讓家長帶孩子來這放電，來棒球場及嘉義公園，可以休閒一天。

90年前，嘉義農林棒球隊進軍日本甲子園大賽，最後冠軍賽，嘉農輸了，卻創造歷史，國片導演魏德聖拍電影「ＫＡ入ＮＯ」，棒球場是決定輸贏的地方，但棒球對於臺灣的影響，卻已超越勝負。嘉義市博物館正舉行「百年追求嘉農棒球九十回望特展」。