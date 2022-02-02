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台南車潮湧現 景點接駁、即時監控路況因應
春節出遊人潮從初一湧現，台南市區、景點、國道均現車潮，交通局統計，昨天峰時段幹道平均車流量約每小時19,200輛次，與平常假日相當，今天初二至初四通常為台南觀光人潮最多的時刻，預估市區幹道車流量將增加10%至21,000輛次，除了加強疏運措施外，主要景點都有安排接駁車以為因應。
台南市市長黃偉哲預期今起家族出遊人數增多，籲請市民先做好行程規畫並遵守防疫措施，並要求交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、調整塞車路段號誌，即時發布交通訊息，也請遊客多多留意各景點地區的交通狀況，利用替代道路，減少行車時間。
交通局長王銘德表示，從30日小年夜至昨天，市區路況尚順暢，昨天的尖峰時段幹道平均車流量約每小時1萬9200輛次，與平常假日相當，車多路段包含永康與大灣交流道周邊，以及中西區、安平與鹽水等觀光景點，經警察局全力疏導，各路段並無明顯壅塞情形。
今起至初四觀光人潮最多，預估市區幹道車流量將增加10%至2萬1000輛次，除了國道春節疏運措施外，市府於安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等地皆有安排接駁車，智慧交通中心亦即時監控全市路況，執行交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊密切聯繫，因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，以隨時紓解壅塞車流。
王銘德提醒，配合國道交通疏導措施，3日（初三）至5日（初五）封閉國道一號仁德交流道北上入口匝道，請用路人改道大灣交流道北上，以及３日（初三）至４日（初四），國道一號及三號每日13時至18時實施高乘載管制。建議民眾可先查詢相關交通資訊，預先規畫行駛路線避開可能壅塞路段。
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