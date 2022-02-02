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台南市加速推動汙水下水道 累計接管戶數17萬戶

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市加速汙水下水道系統工程，此為仁德區汙水下水道系統第2期分支管網及用戶接管第8至10標範圍圖。圖／擷取畫面
台南市加速汙水下水道系統工程，此為仁德區汙水下水道系統第2期分支管網及用戶接管第8至10標範圍圖。圖／擷取畫面

台南市政府水利局加緊汙水下水道系統建設，仁德汙水下水道系統分4期，總經費約109億元其中仁德區第1期工程已陸續完工，第2期也實施中，並把第4期提前納入第2期實施，加速完工期程。另總經費21.8億元的官田區汙水下水道系統第1、2期計畫也已完成施工。

水利局表示，目前南市公共汙水下水道普及率大約是24.3%，累計接管戶數約為17萬戶，對於河川汙染及環境衛生已有很大改善。

為改善三爺溪中下游之河川環境，積極推動仁德區汙水下水道系統建設，第1期工程已陸續完工，並為增加再生水源，以滿足企業用水需求，將原第4期提前於第2期實施。仁德區汙水接管工程第2期第8標可納管戶數約1200戶，預計年後開工，工期約510天。

另因應極端氣候變遷下的水資源短缺議題，將再生水納入規畫並加速推動。水利局表示，目前辦理的仁德汙水下水道系統分4期建設，總經費約109億元，全期設計處理汙水量每日58800噸，預計可接管約7萬2400戶。

第1期工程已陸續完工，第2期涵蓋部分東區用戶，接管工程共10標，即將啟動的第8標為第2期的第1個用戶接管標案，可納管戶數約1200戶，工程費用約2.48億元。

另官田區汙水下水道系統也已完成兩期共約2800戶接管，其中六甲都市計畫區的第3期第1標接管工程已在日前發包，設計接管用戶約1100戶，工期約610個工作天。

官田區汙水下水道系統計畫共分4期，總經費約21.8億元，全期設計處理汙水量約為每日6100噸，預計可接管8450戶。目前第1、2期已完工，累計已完成接管約2800戶。現階段執行官田區（含六甲分區）第3期實施計畫，共分2標，預計可納管戶數約為2200戶，第1標設計已完成，將於今年發包，設計用戶接管約1,100戶，工程費用約3.84億元，工期約610 個工作天。

水利局

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