餐飲、防疫、消保3重點稽查 春節南市巡查攤商

因應Omicron變異株本土確診病例的增加，台南市政府衛生局在春節連假會同消保官巡查攤商，昨抽查是否落實實聯制、豬肉、牛肉產地標示，雖未發現不符合規定情形，但市長黃偉哲表示，在防疫不鬆懈的原則下責請業者、市民應遵守規定，違者罰3000元以上1萬5000元以下鍰。

衛生局今天表示，適逢春節連假恐造成社區傳播風險，為保障市民的安全，昨天下午會同消保官於鹿耳門聖母廟實地攤商區巡查，啟動食安、防疫及消費保護三效聯合稽查，共查核11家，均符合規定。

黃偉哲強調，為避免新冠肺炎群聚感染、致疫情擴大，餐飲相關業者及市民應依中央流行疫情指揮中心公告的防疫相關規定，外出務必全程佩戴口罩、配合實聯制、餐飲場所嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶，違反未完成改善者，不得提供內用服務，賣場、超市、市場加強人流管制、不開放試吃。