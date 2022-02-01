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麥寮迎新春 噢麥樂市集大年初二、初三登場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉明、後2天上午10點到下午4點在城鄉運動公園及噢麥樂市集舉辦「麥寮春節地方產業博覽嘉年華」。圖／翻攝自噢麥樂市集粉絲專頁
雲林縣麥寮鄉明、後2天上午10點到下午4點在城鄉運動公園及噢麥樂市集舉辦「麥寮春節地方產業博覽嘉年華」。圖／翻攝自噢麥樂市集粉絲專頁

雲林縣麥寮鄉明、後2天上午10點到下午4點在城鄉運動公園及噢麥樂市集舉辦「麥寮春節地方產業博覽嘉年華」，並展出「麥寮之美」畫作，一次呈現麥寮在地產業特色，邀民眾大年初二、初三一起遨遊度春節。

麥寮鄉長蔡長昆說，嘉年華活動邀請麥寮在地店家、社團、青農、漁青及社區等組成特色市集區，讓民眾可以買到最道地的麥寮特產，逛文創商品、品嘗美食，觀賞樂團表演、樂遊趣味闖關送獎金及體驗苔玉球、糖葫蘆、剪紙、彩繪燈籠及海廢風鈴等DIY，最受兒童歡迎的大型氣墊城堡也將迎接親子到來。

蔡長昆表示，公所加碼振興經濟，民眾持雲林縣1至2月發票，面額達200元即可換50元園遊券1張，每人每日限換1次，最多可換2張；此外農漁產美食Bar免費供應烏魚、鱸魚、文蛤、甜玉米等，搭配養身明星牛蒡茶飲用最健康，會後每人免費送1份在地盛產美生菜，把麥寮「幸虎」帶回家。

雲林縣麥寮鄉明、後2天上午10點到下午4點在城鄉運動公園及噢麥樂市集舉辦「麥寮春節地方產業博覽嘉年華」。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉明、後2天上午10點到下午4點在城鄉運動公園及噢麥樂市集舉辦「麥寮春節地方產業博覽嘉年華」。圖／麥寮鄉公所提供

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