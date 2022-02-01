冷天氣澆不息信眾朝拜媽祖的心 北港朝天宮湧現人潮

今天大年初一，不少人依習俗走春拜廟，香火鼎盛的雲林縣北港朝天宮今天人潮依舊，廟前商圈更是擠滿人，不過配合防疫，信眾需配合「龍門進、虎門出」參拜，大批人流依序排隊在廟門前掃描QR Code入廟，稍早雖然下了點細雨，但仍澆不息信眾朝拜媽祖的心。

這2天冷氣團來襲，北港鎮雖也日夜溫差大，不過今天近午氣溫約19至21度，下午2時許開始下毛毛雨，但沒一會兒便停，無論是逛商圈的民眾，或準備進廟參拜的信眾，行程仍不受影響。

一直是防疫模範生的北港朝天宮，是國內知名的宗教觀光勝地，也因人氣旺曾被列為高風險地點，本月中廟方超前部署，恢復「龍門進、虎門出」的參拜管制措施，暫不提供進香住宿，擲筊、抽籤全程消毒及戴手套，今年的元宵節遶境也將取消。

今天是走春拜廟的好日子，北港鎮一早就湧入車流，朝天宮前商圈萬人空巷，店家各個開心招呼遊客，未因疫情影響生意，相對民眾也很配合防疫措施，除手部消毒、量體溫，也全程戴著口罩，落實實名制等。

廟方在除夕夜後舉行開廟門儀式，改讓信眾「插頭香」，董事長蔡咏鍀就說，其實新春第1天進廟拜拜的第一炷香就是頭香，大家在進廟後分流參拜，都有獲得媽祖在全新一年的保佑。