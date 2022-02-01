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黃敏惠率嘉市府官員走春拜廟 熱情民眾湧上拜年
大年初一習俗走春拜廟，嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊前往寺廟祈福，她說，希望新的一年國泰民安，一切順利，考量防疫優先，嘉義市政府取消春節發送紅包活動，也提醒民眾「拱手不握手」、勤洗手，並將口罩戴好戴滿，做好防疫度春節。
黃敏惠說，今年農曆新年期間雖然沒有舉行致贈紅包的活動，但祝賀的心意不變，今天與市府團隊至遊天宮、嘉邑城隍廟、九華山地藏庵參拜祈福，祈求市民身體健康、虎年行大運，嘉義市越來越好，不少參拜民眾見到黃本人也紛紛熱情問候拜年。
市府表示，各寺廟配合防疫，採單一動線讓信眾入廟參拜，並實施實名制、量體溫、戴口罩及手部消毒等防疫措施，請民眾務必配合。
市府指出，嘉義市春節期間的人潮比平常多，民眾可下載「愛嘉義」App找尋停車位、Youbike站點，或搜尋公車路線與公車動態等，省時省錢且方便快速；另呼籲民眾不放鞭炮減少製造垃圾。
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