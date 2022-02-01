黃敏惠率嘉市府官員走春拜廟 熱情民眾湧上拜年

大年初一習俗走春拜廟，嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊前往寺廟祈福，她說，希望新的一年國泰民安，一切順利，考量防疫優先，嘉義市政府取消春節發送紅包活動，也提醒民眾「拱手不握手」、勤洗手，並將口罩戴好戴滿，做好防疫度春節。

黃敏惠說，今年農曆新年期間雖然沒有舉行致贈紅包的活動，但祝賀的心意不變，今天與市府團隊至遊天宮、嘉邑城隍廟、九華山地藏庵參拜祈福，祈求市民身體健康、虎年行大運，嘉義市越來越好，不少參拜民眾見到黃本人也紛紛熱情問候拜年。

市府表示，各寺廟配合防疫，採單一動線讓信眾入廟參拜，並實施實名制、量體溫、戴口罩及手部消毒等防疫措施，請民眾務必配合。