蠟筆繪畫找回自我 蘇慧棉跨心靈創作盼照亮他人

蠟筆常被當作是美術入門的媒材，雲林縣畫家蘇慧棉也從蠟筆開啟了繪畫之路，說起與蠟筆的緣分，她笑說，每次創作就是與自己對話的時光，與蠟筆培養出不可言的默契，10多年來也累積超過百幅的作品。

回顧畫畫的起源，蘇慧棉說，自己從小就喜歡做這件事，但因成長環境物資貧乏，色筆只有在比賽時才有的獎勵，沒有紙張、畫筆只能畫在地上，加上民風純樸的年代「讀書才是唯一出路」，即使她曾有想朝美術領域發展的念頭，最後也因現實無疾而終。

蘇慧棉高中畢業後沒多久便踏入婚姻，身分一下子從女兒、學生，轉換成媳婦、妻子與媽媽，生活重心全投入在家庭、小孩與工作上，原本放在心上的繪畫，離她又更遠一步。

蘇慧棉說，自己內心知道仍有想畫畫的念頭，於是她把希望寄託在3名子女身上，送他們學習繪畫，自己在旁陪伴就覺得滿足，轉眼間兒女長大，各自獨立生活後，她才在相隔20多年重拾畫筆。

「某天驚覺，我有把自己的心安頓好嗎？」蘇慧棉回憶，兒女北漂發展後，她在調整生活重心時發現自己內心空虛，傾聽到自己想去完成未竟的事，而不是壓抑的完成社會角色與責任。

因緣際會下，蘇慧棉拜西螺知名藝術家湯嘉明為師，透過繪畫填補多年缺憾，也找回自我。從基礎技巧一步步扎根，從蠟筆開始作畫，蘇慧棉彷彿從中發現新大陸，掌控蠟筆繪畫技巧得宜，甚至能把混色做到如水彩畫般美妙，突破大眾對蠟筆的刻板印象。

蘇慧棉的作畫靈感多半來自生活經驗，包括小時候家中養的雞隻等田園印象、慈祥的姨婆笑容等，刻畫最平實卻又動人的人間風景，也可見旅途中的一隅，用畫筆記錄著曾在生活底下的心情寫照。

蘇慧棉因夫家人多年來在西螺福興宮擔任要職，與太平媽結下深厚感情，過去她有任何煩惱，都會前往廟裡參拜、傾訴，近年她也將太平媽給予的心靈支持力量畫成作品，更因此接觸心靈領域，挖掘更多未知的自我。