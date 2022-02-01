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雲林新春連發8萬份線上紅包 數位縣民搶答即可領1份

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今晚8點將在數位縣民平台「雲林扭一下」App發放2萬份線上紅包。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善今晚8點將在數位縣民平台「雲林扭一下」App發放2萬份線上紅包。圖／雲林縣政府提供

疫情變化大，雲林縣配合防疫，各廟宇取消新春發放福袋等相關活動，改由廟方人員放至廟內供民眾自由索取，縣長張麗善也取消參與任何公共集會活動，不過為了讓民眾感受到年節氣氛，改在雲林縣數位縣民平台「雲林扭一下」App發放線上紅包，昨天除夕夜已發出2萬份，今天大年初一至初三每晚分別再發2萬份，每個帳號可領1次。

縣府表示，配合中央防疫規定，避免人潮群聚，民選公職人員及縣府官員等均暫停跑攤行程及參加公共集會活動，張麗善原預定參加的新春活動也全面取消，民眾可在做好戴口罩、手部消毒及保持社交距離的防疫措施下到廟宇走春，若到戶外踏青，拍照仍須戴口罩。

不少新春活動因疫情而簡化，縣府加碼發放線上紅包讓民眾沾喜氣，張麗善表示，昨晚除夕夜發出20萬雲林幣，今天起大年初一、初二及初三晚上8點，將準時發放象徵「十全十美」的10枚雲林幣2萬份，發完為止。

縣府表示，民眾下載「雲林扭一下」App後，在「政令大聲公」選項中點選「新春紅包」回答政令問題，答對即可獲得新春紅包1份，每個帳號限領1次。

雲林縣長張麗善今晚8點將在數位縣民平台「雲林扭一下」App發放2萬份線上紅包。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善今晚8點將在數位縣民平台「雲林扭一下」App發放2萬份線上紅包。記者陳苡葳／翻攝

雲林 紅包 春節

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