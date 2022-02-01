西螺福興宮百萬高空煙火秀賀歲 開廟門豪發美金紅包

雲林西螺福興宮今年除夕夜開廟門後，不開放「搶頭香」改為「插頭香」，上萬人成群結隊聚集在廟前廣場等入廟，由於疫情變化多端，民眾也配合防疫及廟方規定，依防疫動線排隊，其中有不少人是專程來領美金紅包，希望帶回家沾喜氣開運。

西螺福興宮周邊福興路、延平路、建興路等街道，日前高掛萬盞手繪燈籠，白天是俏皮可愛的裝置藝術廊道，晚間點亮後形成一片燈籠海照亮夜空，廟方每年除夕夜都會準備百萬高空煙火秀，今年依舊沒有缺席，華麗壯觀的畫面撼動現場氣氛。

廟方說，今年配合防疫，美金開運紅包仍在廟前廣場發放，現場規畫象徵「五路進財」的5道動線讓信眾入內排隊領取，由於是第2年實施，不少資深信眾熟知規定也幫忙引導現場秩序，協助8800個紅包順利發放完畢。

除夕夜巧遇寒流來襲，仍抵擋不了信眾參與的決心，從新竹返鄉的李姓斗六市民與先生、小孩一起到西螺福興宮參拜，見現場排隊領紅包也跟著排，一家3口首次領到紅包，開心許願「希望為新的一年帶來更多好運，也盼全球疫情早日緩和！」