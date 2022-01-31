疫情下除夕新港奉天宮點燈 子時開廟門插頭香祈福

本土疫情升溫，嘉義縣新港鄉奉天宮遵照內政部規範，取消陪媽祖過年晚會及搶頭香發紅包活動，晚間11點15分子時到，董事長何達煌率董監事以隆重團拜科儀，開廟門插頭香祈福。

壬寅年 (虎年)是奉天宮開臺媽祖駐臺第401年，晚間11點15分，奉天宮董事長何達煌率董監事及新港鄉長林茂盛、縣議員葉孟龍、陳文忠、新港文教基金會董事長陳政鴻等，一起開廟門插頭香，以簡單隆重團拜，祈求新冠肺炎疫情早日平息。

晚間10點，奉天宮遵循古禮，何達煌將正殿長明燈火，引至廟口，舞鳳軒舞出鬧場氣氛，由何達煌將長明燈火拿到登雲路，由全體董監事引火點燃燈火，象徵年年光明平安。

何達煌說，祈求媽祖保佑疫情平息，金虎年大家平安健康。新春期間來廟裡拜拜添油香，參加七星平安橋活動，都可拿到一份福虎生財造型紅包，紅包設計使用奉天宮廟宇外形，可折成桌上筆筒在辦公桌或家中讓你財源滾滾、福氣滿滿，同時還可以獲得新港媽祖一整年的加持，限量1萬個。

大年初一至初六每天上午8點至下午5點，舉行「七星平安橋．消災解厄」科儀，參加人員可領取平安米及精美小禮物。大年初四日上午9點是接神及擲公籤的日子，董事長何達煌帶領董監事團拜接神後向開臺媽祖擲筊，依指示抽出代表一整年度國家整體運勢的「國運籤」。