快訊

台鐵900型最美區間車首事故 男子闖入礁溪路段被撞死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下新港奉天宮再度不搶頭香 改開廟門插頭香祈福

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
今晚除夕，本土疫情升溫，新港奉天宮取消陪媽祖過年晚會及搶頭香發紅包活動，晚間子時，董事長何達煌將率董監事以簡單隆重團拜科儀，開廟門插頭香祈福。圖／取自奉天宮臉書
今晚除夕，本土疫情升溫，新港奉天宮取消陪媽祖過年晚會及搶頭香發紅包活動，晚間子時，董事長何達煌將率董監事以簡單隆重團拜科儀，開廟門插頭香祈福。圖／取自奉天宮臉書

今晚除夕，本土疫情升溫，嘉義縣新港鄉奉天宮遵照內政部指示，取消陪媽祖過年晚會及搶頭香發紅包活動，晚間子時，董事長何達煌將率董監事，以簡單隆重團拜科儀，開廟門插頭香祈福，全程網路直播。

全國知名新港奉天宮，每年除夕夜，遵古禮開廟門搶頭香，送搶頭香者交趾陶作品，去年取消27年來搶頭香活動，改由縣長翁章梁、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌「插頭香」；今年過年前，又因新變異病毒入侵疫情再起，再度取消搶頭香及發送紅包活動。

奉天宮說，防疫人人有責，配合政府防疫優先，晚間10點，遵循古禮由董事長何達煌將長明燈火，引至廟口，舞鳳軒舞出鬧場氣氛，由何達煌再將長明燈火，拿到登雲路，由全體董監事引火點燃十二生肖燈火，象徵年年光明平安，子時到，關廟門點插頭香，誦經祈福。

奉天宮防疫措施，龍邊進虎邊出，人流管制，全程配戴口罩，量額溫，手部消毒，廟內禁止飲食，請民眾配合工作人員，違反防疫規範，有權禁止入廟。

廟方說，農曆大年初四上午9點是接神及擲公籤的日子，何達煌將帶領董監事團拜接神後向開臺媽祖擲筊，依指示抽出代表一整年度國家整體運勢的「國運籤」。

新港奉天宮 除夕夜 疫情

延伸閱讀

歡迎回「嘉」！翁章梁高鐵站歡迎鄉親發送口罩宣導防疫

Omicron＝日常？全球防疫鬆綁 被迫接受病毒常態化

防疫好消息 台南今「加零」來報到

影／防疫辛苦了！侯友宜勉消防：不掉以輕心

相關新聞

無法回家吃年夜飯 台南防疫旅館推500元日式定食

今天是農曆除夕，台南市有547人因防疫須在各防疫旅館過年，旅館業者也提供特別團圓飯，有知名餐廳500元日式定食、和風帶骨...

疫情下新港奉天宮再度不搶頭香 改開廟門插頭香祈福

今晚除夕，本土疫情升溫，嘉義縣新港鄉奉天宮遵照內政部指示，取消陪媽祖過年晚會及搶頭香發紅包活動，晚間子時，董事長何達煌將...

男童、老翁與家人走失 基隆警啟動鷹眼安全尋回

「弟弟別緊張，警察叔叔帶你回家！」基隆市一名男童走失，第二分局信六路派出所警員盧政綱獲報後前往現場，盧政鋼透過男童給的訊...

歡迎回「嘉」！翁章梁高鐵站歡迎鄉親發送口罩宣導防疫

嘉義縣長翁章梁除夕上午，帶領衛生局長趙紋華等人到高鐵太保站，歡迎鄉親回家過年，發送口罩，叮嚀戴口罩、勤洗手、打疫苗；另致...

「虎痴」畫家張善子為畫虎養老虎 猛虎畫故宮南院展出

虎年到！嘉義縣故宮南院春節重磅推出「翰墨空間-故宮書畫賞析」，精選國畫大師張大千胞兄張善子猛虎畫，「虎痴」畫家張善子，從...

辛苦了！黃敏惠除夕慰勞清潔隊有您真好

今天除夕，家家戶戶大掃除，除舊佈新，清潔隊員忙清運垃圾，嘉義市政府環保局清潔隊堅守崗位，打造乾淨整潔市容。市長黃敏惠上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。