疫情下新港奉天宮再度不搶頭香 改開廟門插頭香祈福

今晚除夕，本土疫情升溫，嘉義縣新港鄉奉天宮遵照內政部指示，取消陪媽祖過年晚會及搶頭香發紅包活動，晚間子時，董事長何達煌將率董監事，以簡單隆重團拜科儀，開廟門插頭香祈福，全程網路直播。

全國知名新港奉天宮，每年除夕夜，遵古禮開廟門搶頭香，送搶頭香者交趾陶作品，去年取消27年來搶頭香活動，改由縣長翁章梁、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌「插頭香」；今年過年前，又因新變異病毒入侵疫情再起，再度取消搶頭香及發送紅包活動。

奉天宮說，防疫人人有責，配合政府防疫優先，晚間10點，遵循古禮由董事長何達煌將長明燈火，引至廟口，舞鳳軒舞出鬧場氣氛，由何達煌再將長明燈火，拿到登雲路，由全體董監事引火點燃十二生肖燈火，象徵年年光明平安，子時到，關廟門點插頭香，誦經祈福。

奉天宮防疫措施，龍邊進虎邊出，人流管制，全程配戴口罩，量額溫，手部消毒，廟內禁止飲食，請民眾配合工作人員，違反防疫規範，有權禁止入廟。

廟方說，農曆大年初四上午9點是接神及擲公籤的日子，何達煌將帶領董監事團拜接神後向開臺媽祖擲筊，依指示抽出代表一整年度國家整體運勢的「國運籤」。