無法回家吃年夜飯 台南防疫旅館推500元日式定食
今天是農曆除夕，台南市有547人因防疫須在各防疫旅館過年，旅館業者也提供特別團圓飯，有知名餐廳500元日式定食、和風帶骨里肌豬戰斧炊飯套餐及圍爐小火鍋等，還準備春節小零嘴，讓因防疫而無法回家過年者，同樣感受年味。
台南市政府觀旅局說，今台南各景點出遊人數維持前二日平均水準，國華海安、小西門及南紡等商圈周邊計近8萬人；安平、鹽水及新化等老街近3萬5千人；赤崁、孔廟古蹟園區景點近2萬人；大關子嶺風景區近7千人；奇美、台南美術館、山上水道、左鎮化石館等博物館近6千人，景點周邊商家也都感受到春節人氣買氣都明顯增加。
觀光旅遊局郭貞慧局長表示，春節連假還有6天，根據天氣預報，台南地區都是晴到多雲的絕佳出遊好天氣，而臺南旅遊網後台統計最受歡迎的前五大景點：四草綠色隧道、台南市立圖書館總館、安平古堡、漁光島及神農街，遊客可前往景點走走，再到市區巷弄品嘗在地美食，並感受最具傳統過年氣氛的台南年。
而台南也準備各式過年活動，如1/27~2/6台南虎（福）氣景點拍照留言抽好運、1/27~2/28普濟殿燈會、展期至2/28的「龍崎光節-空山祭」、1/28至2/16台南X高雄 雙城歡喜迎財神集章活動、活動至2/6的台南住宿送台南好康券(店家優惠可使用至2/7)，以及來台南消費100元以上發票即可登錄抽獎的「臺南購物節」將在3月5日截止，3月12日抽出最大獎全新美宅一棟，更多活動訊息，可參閱臺南行春網站。
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