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歡迎回「嘉」！翁章梁高鐵站歡迎鄉親發送口罩宣導防疫

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左二）除夕上午，帶領衛生局長趙紋華等人到高鐵太保站，歡迎鄉親回家過年，發口罩，叮嚀戴口罩、勤洗手、打疫苗 。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左二）除夕上午，帶領衛生局長趙紋華等人到高鐵太保站，歡迎鄉親回家過年，發口罩，叮嚀戴口罩、勤洗手、打疫苗 。圖／嘉縣府提供

嘉義縣長翁章梁除夕上午，帶領衛生局長趙紋華等人到高鐵太保站，歡迎鄉親回家過年，發送口罩，叮嚀戴口罩、勤洗手、打疫苗；另致贈水果乾糧及紅包，給在集中檢疫所過年的17名居隔民眾，為他們加油打氣，謝謝他們配合。

衛生局找人裝扮「財神爺」戴口罩，跳加官，提醒戴好口罩、保持社交距離、落實實聯制，疫情嚴峻，春節民眾南來北往，為防堵人流帶來疫情風險，縣府取消紅包發放，減少群眾聚集；為提醒民眾落實防疫，翁章梁帶衛生局同仁在高鐵站迎鄉親、宣導防疫。

另，今年有17名民眾因接觸確診者，必須在集檢所過年，翁章梁特別準備水果、乾糧及紅包，到集檢所用廣播向他們加油打氣，感謝他們配合防疫，也向集檢所醫護人員、安全人員及後勤人員致敬，贈送雞精慰勞他們辛苦。

翁章梁說，過年期間，民眾可以電話或視訊取代走春拜年，盡量在家中享受天倫之樂，在疫情有些小緊張情況下，希望大家都能照顧好自己、保護別人，期待大家都能安心、健康的過個好年。

趙紋華提醒，Omicron來勢洶洶，第21期疫苗2月7日 (初七)開打，完整接種才能打造完整保護力，衛生局春節連假扣緊防疫網路，完成醫療量能及物資整備，醫院禁止探病，全面啟動各場域防疫措施宣導查核。

民眾如不適快就醫，春節醫療不打烊，轄內4大醫院除夕至初五除24小時急診，同步開設防疫特別診，18家診所初一至初三提供門診服務，相關資訊可上嘉縣衛生局網站查詢。

嘉義縣長翁章梁（左二）除夕上午，帶領衛生局長趙紋華等人到高鐵太保站，歡迎鄉親回家過年，發口罩，叮嚀戴口罩、勤洗手、打疫苗 。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左二）除夕上午，帶領衛生局長趙紋華等人到高鐵太保站，歡迎鄉親回家過年，發口罩，叮嚀戴口罩、勤洗手、打疫苗 。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左）除夕上午，帶領衛生局長趙紋華等人到高鐵太保站，歡迎鄉親回家過年，發口罩，叮嚀戴口罩、勤洗手、打疫苗 。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左）除夕上午，帶領衛生局長趙紋華等人到高鐵太保站，歡迎鄉親回家過年，發口罩，叮嚀戴口罩、勤洗手、打疫苗 。圖／嘉縣府提供

衛生局 口罩 翁章梁

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