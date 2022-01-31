「虎痴」畫家張善子為畫虎養老虎 猛虎畫故宮南院展出

虎年到！嘉義縣故宮南院春節重磅推出「翰墨空間-故宮書畫賞析」，精選國畫大師張大千胞兄張善子猛虎畫，「虎痴」畫家張善子，從小愛虎，為畫虎養老虎，畫虎抗日，抗戰「飛虎隊」的圖騰就是張善子創作。

故宮南院典藏虎畫不多，這次新春展出民國畫家張善子（1882-1940)猛虎畫，張善子原名正蘭，單名澤，字善子，或善行，號「虎痴」，四川內江人，擅畫山水，花卉走獸，尤擅長畫老虎，與胞弟張大千共創畫室「大風堂」。

這次展出上山猛虎，畫面中危巖激澗，猛虎側身，體態威武雄壯，虎口張開，如吼嘯之狀，相當寫實逼真。張善子曾應朋友之邀暫居蘇州名園，並於園中飼養幼虎，觀察虎的動靜舉正，對於走獸的外貌、姿態，能精確掌握，刻劃精微。故宮南院展出作品是吉星福先生、張振芳教授捐贈。

張善子抗戰時期，擔任中華全國美術界抗敵協會主席，畫虎募集抗日捐款，先後在法國、美國展出，共募得捐款20餘萬美元，全部寄回國內支援抗戰，張善子老虎畫作，大多被中外博物館及圖書館收藏。