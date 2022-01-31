辛苦了！黃敏惠除夕慰勞清潔隊有您真好

今天除夕，家家戶戶大掃除，除舊佈新，清潔隊員忙清運垃圾，嘉義市政府環保局清潔隊堅守崗位，打造乾淨整潔市容。市長黃敏惠上午到垃圾焚化廠慰勞清潔隊，贈送春節慰問品及紅包，贈送茂谷柑與礦泉水，祝福大家「新年快樂、福虎生風！」

清潔隊早出晚歸，犧牲休假，倍極辛勞，黃敏惠重視清潔隊福利權益，上任將清潔獎金提高到最高額度8000元；調整臨時僱工薪資；加強職安措施及訓練；垃圾車加裝行車影音記錄器。

109年聘任職安醫師、護理師各1人，照顧隊員身體健康；身體健康檢查費用109年以前為每年每人900元，110年提高為1200元，今年再提高為1800元；工作服費用長期都是每年每人2 000元，今年提高到每人3400元；近3年汰舊換新各式環保清潔車輛38輛，不斷精進職業安全與環保服務。

清潔隊過年前加班處理家戶大掃除廢棄物，因應新冠肺炎疫情嚴峻，加強防疫消毒頻率，避免防疫破口，今年春節持續執行清消，守護市民健康。