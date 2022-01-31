貼心關懷弱勢 南市清潔隊到府收運環保兼拚經濟

台南市環保局清潔隊體恤弱勢者，提供到府收運，也幫助資收關懷戶將回收物變賣轉化成收入，雖然過程辛苦，但能確實幫助到弱勢者兼環保，相當值得。

環保局說，這項「資收關懷計畫」，為從事資源回收個體戶、有意從事資源回收者，只要符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙任一資格者，都可向環保局或各區清潔隊報名，通過審核者，所回收資收物，每人每月最高可獲5千元補助。

而資收關懷計畫個體戶，如因動不便無法自行載運資收物至清潔隊，可申請到府服務，由清潔隊依約定的時間，派人、車到家戶協助清運。

環保局表示，南市「資收關懷計畫」對象，永康區(34名)、學甲區(32名)、東區(29名)、南區(29名)最多，符合到府服務人數，永康區4人、學甲區19人、東區7人，南區0人。學甲區清潔隊工作量最大，每月約達2萬5000公斤。

學甲區清潔隊長吳順麗表示，清潔隊選在未收運垃圾的每星期二為「資收關懷日」，上午受理各個體戶自行載運回收物，下午執行人、車到府服務。

她說，學甲區31名資收關懷戶，19人須到府服務。學甲區清潔隊人力37名，每星期二下午調度人、車到府服務，1個月內要收完19名關懷戶資收物，平均每星期搬7、800公斤回收物。

經統計，每月平均出動66人次、22輛車，收運約2萬5000公斤回收物，雖然過程辛苦，但能為弱勢者服務，隊員們都甘之如飴。