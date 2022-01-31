快訊

桃園今確診+6！鄭文燦：都在匡列範圍、310人初五解隔離

貼心關懷弱勢 南市清潔隊到府收運環保兼拚經濟

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市環保局清潔隊關懷弱勢，貼心到府收運兼助拚經濟。圖 ／環保局提供
南市環保局清潔隊關懷弱勢，貼心到府收運兼助拚經濟。圖 ／環保局提供

台南市環保局清潔隊體恤弱勢者，提供到府收運，也幫助資收關懷戶將回收物變賣轉化成收入，雖然過程辛苦，但能確實幫助到弱勢者兼環保，相當值得。

環保局說，這項「資收關懷計畫」，為從事資源回收個體戶、有意從事資源回收者，只要符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙任一資格者，都可向環保局或各區清潔隊報名，通過審核者，所回收資收物，每人每月最高可獲5千元補助。

而資收關懷計畫個體戶，如因動不便無法自行載運資收物至清潔隊，可申請到府服務，由清潔隊依約定的時間，派人、車到家戶協助清運。

環保局表示，南市「資收關懷計畫」對象，永康區(34名)、學甲區(32名)、東區(29名)、南區(29名)最多，符合到府服務人數，永康區4人、學甲區19人、東區7人，南區0人。學甲區清潔隊工作量最大，每月約達2萬5000公斤。

學甲區清潔隊長吳順麗表示，清潔隊選在未收運垃圾的每星期二為「資收關懷日」，上午受理各個體戶自行載運回收物，下午執行人、車到府服務。

她說，學甲區31名資收關懷戶，19人須到府服務。學甲區清潔隊人力37名，每星期二下午調度人、車到府服務，1個月內要收完19名關懷戶資收物，平均每星期搬7、800公斤回收物。

經統計，每月平均出動66人次、22輛車，收運約2萬5000公斤回收物，雖然過程辛苦，但能為弱勢者服務，隊員們都甘之如飴。

張姓隊員也說，學甲區資源比不上都會，有機會能為在地鄉親提供服務，減輕些許生活壓力，看是「小事」，卻是很有意義的「大事」。

南市環保局清潔隊關懷弱勢，貼心到府收運兼助拚經濟。圖 ／環保局提供
南市環保局清潔隊關懷弱勢，貼心到府收運兼助拚經濟。圖 ／環保局提供
南市環保局清潔隊關懷弱勢，貼心到府收運兼助拚經濟。圖 ／環保局提供
南市環保局清潔隊關懷弱勢，貼心到府收運兼助拚經濟。圖 ／環保局提供
南市環保局清潔隊關懷弱勢，貼心到府收運兼助拚經濟。圖 ／環保局提供
南市環保局清潔隊關懷弱勢，貼心到府收運兼助拚經濟。圖 ／環保局提供

低收入戶 資源回收 東區

延伸閱讀

南市「做工行善團」修繕 市長夫人幫刷油漆貼春聯

影／沒在收運點丟垃圾遭拒 新店男竟揮拳打清潔員

台中市民看過來！ 初一、初三定點定時收運垃圾

春節垃圾爆量！北市加班收運 初1到初3還設限時收受點

相關新聞

來台佈道奉獻40餘年 天理教日籍傳教士獲頒永久居留證

日本籍天理教傳教士加藤成教來台宣教，奉獻超過40年，經移民署南區事務大隊嘉義縣服務站協助，提報申請「馬偕計畫」，近日順利...

雲林、台南農漁民 搭棚加溫防寒害

氣溫陡降，雲林縣農業處、台南市農業局發布冷氣團警報，提醒農漁民預先為養殖魚塭及農作物做好防寒措施，不少人超前部署搭設防風...

貼心關懷弱勢 南市清潔隊到府收運環保兼拚經濟

台南市環保局清潔隊體恤弱勢者，提供到府收運，也幫助資收關懷戶將回收物變賣轉化成收入，雖然過程辛苦，但能確實幫助到弱勢者兼...

防疫神將戴口罩站崗送麵隨機籤 嘉義歡喜財神廟展創意

春節前，新冠本土疫情升溫，內政部規定各寺廟禁止抽籤、搶頭香與平安餐等群聚活動，嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟拚防疫，為滿足過年期...

阿里山風景區疏運 初二起遊樂區石棹奮起湖免費接駁

春節連假登場，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運...

嘉市2處地下停車場 年後動土

迎接農曆新年，嘉義市政府宣布今天起至2月4日路邊公有車格免收費，市民關注嘉北國小、義昌公園地下停車場開闢案進度，歷經10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。