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阿里山風景區疏運 初二起遊樂區石棹奮起湖免費接駁

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
春節連假登場，阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運措施。圖／阿管處提供
春節連假登場，阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運措施。圖／阿管處提供

春節連假登場，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運措施：阿里山森林遊樂區、石棹-奮起湖免費接駁。

阿管處預估遊客會在年初二上山，警政、監理單位將加強交通疏導、取締違規停車及流動攤販。為紓解奮起湖及阿里山遊樂區停車空間不足，阿管處與嘉義林區管理處提供2路線免費接駁專車服務。另「台灣好行」阿里山線、瑞里線及太平雲梯接駁公車，都有機動加開班次請遊客多加利用，以利出遊順暢。

石棹-奮起湖免費接駁：石棹 (台18線61公里石棹加油站旁)至奮起湖(第三停車場)，期間為2月2日 (初二)至2月5日 (初五)，上午9點至下午5點，雙向對開。阿里山森林遊樂區免費接駁：台18線89公里至95公里間至阿里山森林遊樂區，期間自29日至2月6日，上午8點至下午6點。

初二至初五上午8點至下午5點，石棹至奮起湖採單向行車管制，小型車去程由台18線63.5公里經頂石棹輔助道路至169縣道，回程走169縣道。

阿管處印製春節疏運摺頁並置放各地旅遊服務中心、高速公路休息站、及本處所設服務站等，歡迎遊客取閱。相關資訊可上阿里山國家風景區管理處官網查詢。

春節連假登場，阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運措施。圖／阿管處提供
春節連假登場，阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運措施。圖／阿管處提供
春節連假登場，阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運措施。圖／阿管處提供
春節連假登場，阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運措施。圖／阿管處提供

阿里山 奮起湖 森林遊樂區

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