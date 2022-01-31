剪出新世界 張真輔剪紙襯年味

畫家張真輔曾單車旅遊世界，一筆一畫彩繪人生，4年前到中國新疆學習剪紙，剪出一番天地，有別於傳統花色，他走插畫風格，其作品在雲林故事館展出，數十張圖貼滿窗戶，襯出濃濃的年味。

協助策展的雲林故事館表示，隨農曆新年時間越來越靠近，家家戶戶陸續開始準備過年的物品，除了年味濃厚的春聯，漸漸失傳的剪紙也是必備品。

雲林故事館指出，古人用妝點喜氣送走厄運，迎接新的一年，透過喜氣洋洋剪紙藝術，減去不好的，留住美好的事物。

張真輔為雲林縣土庫鎮人，年輕充滿創作動能的他，是國內知名的繪本畫家，熱愛自由的他，單車旅行探索世界，吸取創作靈感，遊歷數個國家，所見所聞用畫筆寫錄下精彩的故事篇章。

張真輔說，自己從小對藝術有興趣，國中時曾參加傳統技能競賽，利用筆刀雕拿下第一名，但當時並未專研，反而一頭栽入繪畫世界，直到4年前偶然的機會到新疆向一名剪紙藝師學習技能。

張真輔提到，繪畫需要的工具相當多，剪紙只需要一把剪刀和一張紙，隨時隨地都可以創作，不過也考驗製作者的耐心與專注力，片刻的寧靜才能剪出佳作。

張真輔表示，剪紙藝術除了盛行於華人世界外，墨西哥和印度等國家也有，各國各有特色。

張真輔的剪紙創作品有別於傳統的吉祥圖樣，他加入插畫風格，更顯活潑；今年籠罩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下，張真輔特別設計多幅畫作提點大家少外出，又或者為日本郵政150週年特展創作，圖案融入富士山等知名景點。

張真輔此次配合雲林故事館展期，展出數十幅作品，紅色作品張貼在透明玻璃上更顯新春喜氣。