快訊

林志玲除夕當媽！順產曬照曝喜悅：終於盼來小天使

猛烈暴風雪襲擊美東！至少1400航班取消、5.3萬戶停電

剪出新世界 張真輔剪紙襯年味

中央社 / 雲林縣31日電

畫家張真輔曾單車旅遊世界，一筆一畫彩繪人生，4年前到中國新疆學習剪紙，剪出一番天地，有別於傳統花色，他走插畫風格，其作品在雲林故事館展出，數十張圖貼滿窗戶，襯出濃濃的年味。

協助策展的雲林故事館表示，隨農曆新年時間越來越靠近，家家戶戶陸續開始準備過年的物品，除了年味濃厚的春聯，漸漸失傳的剪紙也是必備品。

雲林故事館指出，古人用妝點喜氣送走厄運，迎接新的一年，透過喜氣洋洋剪紙藝術，減去不好的，留住美好的事物。

張真輔為雲林縣土庫鎮人，年輕充滿創作動能的他，是國內知名的繪本畫家，熱愛自由的他，單車旅行探索世界，吸取創作靈感，遊歷數個國家，所見所聞用畫筆寫錄下精彩的故事篇章。

張真輔說，自己從小對藝術有興趣，國中時曾參加傳統技能競賽，利用筆刀雕拿下第一名，但當時並未專研，反而一頭栽入繪畫世界，直到4年前偶然的機會到新疆向一名剪紙藝師學習技能。

張真輔提到，繪畫需要的工具相當多，剪紙只需要一把剪刀和一張紙，隨時隨地都可以創作，不過也考驗製作者的耐心與專注力，片刻的寧靜才能剪出佳作。

張真輔表示，剪紙藝術除了盛行於華人世界外，墨西哥和印度等國家也有，各國各有特色。

張真輔的剪紙創作品有別於傳統的吉祥圖樣，他加入插畫風格，更顯活潑；今年籠罩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下，張真輔特別設計多幅畫作提點大家少外出，又或者為日本郵政150週年特展創作，圖案融入富士山等知名景點。

張真輔此次配合雲林故事館展期，展出數十幅作品，紅色作品張貼在透明玻璃上更顯新春喜氣。

雲林 新疆 單車

延伸閱讀

返台過程有如參加「魷魚遊戲」 陳海茵機場驚遇確診者

小年夜迎財神 中市清潔隊員巧扮財神掃街吉利又逗趣

新北1148人檢疫吃不到年夜飯 侯友宜送上「年味」禮包

班機因新冠疫情停飛 天津大學包機送學生返新疆

相關新聞

來台佈道奉獻40餘年 天理教日籍傳教士獲頒永久居留證

日本籍天理教傳教士加藤成教來台宣教，奉獻超過40年，經移民署南區事務大隊嘉義縣服務站協助，提報申請「馬偕計畫」，近日順利...

雲林、台南農漁民 搭棚加溫防寒害

氣溫陡降，雲林縣農業處、台南市農業局發布冷氣團警報，提醒農漁民預先為養殖魚塭及農作物做好防寒措施，不少人超前部署搭設防風...

阿里山風景區疏運 初二起遊樂區石棹奮起湖免費接駁

春節連假登場，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為避免大量遊客湧向大阿里山地區，造成交通阻塞，將從大年初二起辦理春節疏運...

嘉市2處地下停車場 年後動土

迎接農曆新年，嘉義市政府宣布今天起至2月4日路邊公有車格免收費，市民關注嘉北國小、義昌公園地下停車場開闢案進度，歷經10...

台日友好 消災祈福溫馨圍爐

今晚小年夜，台南市消防局第七大隊同時邀請日本群馬縣的在台學生及日本廚師，一同參與「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」活動 ，...

南市「做工行善團」修繕 市長夫人幫刷油漆貼春聯

台南市政府勞工局「做工行善團」春節連假不停工，今天為西港、永康區修繕戶整修房屋，將市長黃偉哲向台積電所募集的床組等二手家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。