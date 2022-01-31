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傻瓜精神點亮百年老店 手工燈籠展現生命力

中央社 / 雲林縣31日電

雲林縣北港鎮森興燈籠店開業逾百年，第五代傳人林聰賢夫婦和第六代傳人林胤騰夫妻分工合作撐起祖業，林聰賢說，手工燈籠看似夕陽產業，但唯有手工才能展現出燈籠的生命力，而這需要傻瓜精神。

森興燈籠位在北港鎮中山路上，有別於周邊的店家大聲吆喝做生意，林聰賢一家4口靜默，聚精會神趕工製作，黃色、白色的神明燈籠佔據店內天花板和牆壁，燈籠上繪製以龍或神明為圖樣的圖騰。

林聰賢表示，森興燈籠創立於1866年，在北港街上開店逾百年，他原本也不願回來接家業，但冥冥中有一股力量和使命感，他承接祖業，沒想到10多年前他也碰到相同問題。

林聰賢提到，當時孩子們各有發展，眼看家業要斷送在他手中，他向媽祖稟明，「我盡力了，請祢幫我」，二兒子林胤騰因此放下美髮工作返鄉。

喜愛繪畫的林胤騰笑說，自己也不知何故，從原本剪頭髮的手改拿畫筆，遵循著老一輩的技藝，繪畫出龍、神明等圖樣，有時也會接到客製訂單，而手工燈籠的訂單遍及全國，有時也會有馬來西亞、美國等地的華僑訂購。

林聰賢一家四口維持著家族一條龍作業模式，從削竹、編骨架、彩釉、上油等全都手工完成。林聰賢笑說，每天家人各據店內一角，展開手邊工作，家族成員絕對不能吵架，不然一個人罷工，所有的工作都卡住，家庭的向心力撐起家業。

林聰賢和林胤騰對坐，各自拿起顏料和畫筆，父畫風大器、傳統，兒子筆觸細膩，創新中帶有傳統，父子靠著燈籠對話，默默交棒。

林聰賢指出，手工燈籠沒有淡旺季之分，訂單以宮廟居多，眼看周遭店家週休一日，他們家幾乎全年無休，尤其是逢年過節，日日熬夜趕工，只因為他們是幫神明做事，不能耽擱。

林聰賢談到，手工製作才能展現燈籠的生命力，而延續此技藝要有傻瓜精神和一份使命感，現在可以交棒給下一代；林胤騰則打算開始淺移默化小孩，將傳統技藝深植在孩子心中，等著有朝一日開枝展業，讓手工燈籠持續點亮百年老店。

林聰賢 北港

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