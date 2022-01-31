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熱血村長尋人受困沙洲 堅決不退隊只因助人為樂

中央社 / 雲林縣31日電

雲林縣水林鄉灣西村長黃常是村民眼中的守護神，無償照顧村內的獨居老人，還加入雲林縣救難協會，去年中出勤失聯，他平安歸來後家人紛紛勸黃常退隊，黃常認為助人為樂，絕不會退縮。

水林鄉公所和衛生所去年配合中央執行疫苗接種，在接種站可以看到黃常忙碌的身影，他服務長者上下車、報到，或者是開車到村莊內載獨居或行動不便的長者，有時還要當宣傳大使，跟長者溝通施打疫苗的重要性。

68歲的黃常擔任33年村長，從年輕做到領敬老津貼，別人看他天天忙進忙出，而他卻樂在其中。

黃常說，水林鄉是一個風頭水尾的偏鄉，人口外移嚴重，設籍有1000多人，實際居住不到300人，且大多數是獨居或年長者。

黃常擔任村長後把村中長輩視如雙親一樣照顧，自掏腰包買營養品讓長輩補元氣，曾經有村裡的獨居老人過世，其兄弟姊妹無人前來處理，黃常協助辦理後事，誦經的道長還誤以為黃常是喪家的家屬。

黃常3年前得知村中有名蔡姓獨居長者因身體健康不佳，長期臥病在床，沒有子嗣的蔡男看到黃常來探訪向他交代遺言，黃常安撫蔡男說：「別想這麼多，你的健康我來顧」。

黃常從那時開始每天上午9時先到蔡男的住處，協助換尿布、準備餐點，再開始村長的日常，當蔡男有狀況，黃常立刻到他家或是委由他人代為處理，有時半夜跑了數趟。

外人看到此景紛紛感嘆，照顧自己的親人都可能無法做到，佩服黃常無私的付出。

黃常說，自己父母在世時也是這樣照顧，也學習一些長照的知識和技巧，如今父母不在，村內的獨居長者就像自己的長輩一樣。

黃常在服務村民過程中，發現自己的緊急救護技能不足，1年多前因緣際會加入雲林縣救難協會，學習相關救人技能，也時常幫忙找緊急失蹤人口。

黃常去年6月底跟著隊員騎著水上摩托車到濁水溪出海口南岸尋找失蹤人口，但到了集合時間仍不見黃常等2人，電話也連繫不上，大家心急如焚，所幸黃常2人在凌晨時分自行從沙洲走回岸上，平安歸來。

黃常有驚無險回到家，一早又到水林鄉公所領米發送救濟；黃常回想驚險的一夜，直說抱歉讓大家擔心了，對於家人紛紛勸說退出救難人員行列，黃常直接拒絕。

黃常認為，自己有能力救人是件好事，而且自己每天務農，體力也不輸年輕人，怎能輕言放棄。

黃常表示，自己的付出也從村民們身上得到回饋，村民有時看到他在村內穿梭忙公務，不時詢問他吃飯了沒，或者是跟他分享一些自家的農作物，看到村民臉上的笑容和溫馨關懷就是他最好的前進動力。

水林鄉長許山埜談起黃常，豎大拇指稱讚說，鄉公所的相關宣導事宜交辦給黃常很放心，又熱心公益，村民只要一通電話就服務到家，「8任33年村長，大家公認的好村長」。

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