台日友好 消災祈福溫馨圍爐

今晚小年夜，台南市消防局第七大隊同時邀請日本群馬縣的在台學生及日本廚師，一同參與「台日友好、消災祈福、溫馨圍爐」活動 ，讓消防人員和群馬縣在台學生，近距離感受台南人溫馨熱情與親和力。

台南市長黃偉哲並到場發送裝有火德星君御守的紅包袋，藉由火德星君保佑消防人員出勤救災平安，庇佑在台南的日本學生出入平安。

消防人員平時救災，救護投入大量時間，無法多陪家人，春節期間也要上班，不能國家和家人團圓圍爐，堅守岡位守護民眾安全，黃偉哲今晚7點30分由消防局長李明峯陪同，到中正消防分隊慰問辛苦付出的消防人員。

黃偉哲表示，感念消防人員平時救災、救護投入大量時間，每逢過年佳節，無法和家人團圓圍爐，依舊堅守岡位守護市民安全，今天由消防局長李明峯至中正分隊慰勞消防人員。

黃偉哲代表台南市188萬市民，由衷感謝打火弟兄為市民辛苦付出，同時也感謝日本群馬縣今年和台南進行燈籠交流活動，讓台南市充滿年節氣氛，共同為市民、為消防人員、為疫情祈福。