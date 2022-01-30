南市「做工行善團」修繕 市長夫人幫刷油漆貼春聯

台南市政府勞工局「做工行善團」春節連假不停工，今天為西港、永康區修繕戶整修房屋，將市長黃偉哲向台積電所募集的床組等二手家具組裝，市長夫人劉玉菁也前往跟眾人協助案主刷油漆、貼春聯，發放紅包給修繕志工。

西港區陳先生與弟妹，3人都身障，房屋多處破損致環境衛生堪憂，做工行善團隊已完成燈具、瓦斯爐及裝設抽油煙機安裝、牆壁窗台下矽酸鈣板施工，並載送床、床板及衣櫥等二手家具贈送案家，獲知案家近期水電費異常，經志工發現管線破裂漏水，電氣工會志工今再至陳先生家中完成修補。

永康區68歲郭先生，30多年前因車禍導致肢體障礙長期無法工作，經濟來源只能依靠低收與身障津貼，居住在老舊破損祖厝，屋頂大半已崩塌裸露，無力自行維修。勞工局協助屋頂鐵厝鋼板及牆壁補強、裝置天花板輕鋼架及鋁門窗、配置電線、安裝燈具等施工作業，志工今運送由黃偉哲向台積電所募集的床組等二手家具，提供更舒適居家環境。

市議員楊中成、勞工局長王鑫基、市長夫人劉育菁也到場幫忙刷油漆、貼春聯，也向修繕志工發紅包，感謝長期來為弱勢者奉獻、付出。