雲林人要去公共場所 先配合這些措施才能防守疫情

疫情變化多端，又逢農曆新年假期，雲林縣政府要求所有公共場所實施實聯制，工作人員及民眾需全程戴口罩，並保持社交距離、配合勤洗手等防疫原則，縣長張麗善疾呼，尚未施打完2劑疫苗者應盡快接種，另12歲以下未接種疫苗者應減少至公共場所，避免群聚增加染疫風險。

斗六西市場年貨市集數日前人潮就強強滾，今天一早到目前為止仍有買年貨民眾，因應每天上市場的人數眾多，市公所除定時進場全面消毒環境，縣府也指出，縣內各賣場、超市及市場等需加強管制人流，室內保持1.5公尺、室外1公尺社交距離，不可開放試吃。

縣府表示，民眾計畫前往雲林Nubi App可掃描QRcode完成實聯制、查詢各大市場及夜市即時人流，另鼓勵各場所與攤商交易無紙化，及夜市得來速化，請民眾減少內用或邊走邊吃，善用外帶或外送。