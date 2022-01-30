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雲林人要去公共場所 先配合這些措施才能防守疫情

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六西市場是許多民眾辦年貨首選之地，不過購物全程須配合縣府的防疫原則。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六西市場是許多民眾辦年貨首選之地，不過購物全程須配合縣府的防疫原則。記者陳苡葳／攝影

疫情變化多端，又逢農曆新年假期，雲林縣政府要求所有公共場所實施實聯制，工作人員及民眾需全程戴口罩，並保持社交距離、配合勤洗手等防疫原則，縣長張麗善疾呼，尚未施打完2劑疫苗者應盡快接種，另12歲以下未接種疫苗者應減少至公共場所，避免群聚增加染疫風險。

斗六西市場年貨市集數日前人潮就強強滾，今天一早到目前為止仍有買年貨民眾，因應每天上市場的人數眾多，市公所除定時進場全面消毒環境，縣府也指出，縣內各賣場、超市及市場等需加強管制人流，室內保持1.5公尺、室外1公尺社交距離，不可開放試吃

縣府表示，民眾計畫前往雲林Nubi App可掃描QRcode完成實聯制、查詢各大市場及夜市即時人流，另鼓勵各場所與攤商交易無紙化，及夜市得來速化，請民眾減少內用或邊走邊吃，善用外帶或外送。

另新春期間舉辦的活動，包括斗六市公所例假日在太平老街舉辦的「風華再現音樂季」、2月12日登場的元宵節音樂活動，及北港水道頭文化園區2月3日大年初三起至228連假舉行12場次「北港好水市集-山珍海味mini bar」，採單一出入口管制及實名制，場內需全程戴口罩、不開放飲食，斗六太平老街則另規畫飲食區。

雲林縣政府要求縣內各賣場、超市及市場等加強管制人流，工作人員及民眾都需全程戴口罩，不可開放試吃。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府要求縣內各賣場、超市及市場等加強管制人流，工作人員及民眾都需全程戴口罩，不可開放試吃。圖／雲林縣政府提供
雲林斗六西市場今年辦年貨的盛況。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六西市場今年辦年貨的盛況。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府的Nubi App在縣內各大市場及夜市都裝有天線等設備，每10分鐘分析1次市場流動人潮，方便民眾查詢到最新的人流狀況。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府的Nubi App在縣內各大市場及夜市都裝有天線等設備，每10分鐘分析1次市場流動人潮，方便民眾查詢到最新的人流狀況。圖／雲林縣政府提供

社交距離 斗六 口罩

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