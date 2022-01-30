小年夜 台南市場採買年貨人氣強強滾
今天是農曆小年夜，台南各主要市場一早人氣強強滾，買氣旺盛，相較新化年貨大街日前因確診者夫妻足跡，活動提前喊卡，公所從寬認定退還攤商租金，呈現兩樣情。更有攤商哀怨說，「被疫情打敗」、「今年虧大了」。
新化年貨大街，是台南春節前重要大型市集，也是每年新化老街最熱鬧時候。今年活動原本1月22日起跑營業至28日，日前因有確診夫妻足跡，市府考量疫情宣布提前26日全面喊卡，攤商苦嘆一堆食材及貨品已買斷無法退，損失慘重。
今天是農曆小年夜，許多人家忙採買年貨，市府經發局市場處說，包括、歸仁、新化市場、麻豆市五、市三市場一早人氣強強滾，市場周遭車流大增，麻豆中正路因緊鄰市三、市五，還一度出現大量車流回堵，警方緊急派員前往疏導交通才逐漸順暢。
鄰近學甲公有市場一早也相當熱鬧，攤商說，學甲人口外流嚴重，許多鄉親春節都會回來，商家生意都比平常好一倍以上，因應疫情，市場人員也來回宣導口罩戴緊，落實實聯制，保持社交距離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言