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小年夜 台南市場採買年貨人氣強強滾

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
今天是農曆小年夜，台南各主要市場買氣旺，圖為一早學甲市場滿滿人潮景況。圖／讀者提供
今天是農曆小年夜，台南各主要市場買氣旺，圖為一早學甲市場滿滿人潮景況。圖／讀者提供

今天是農曆小年夜，台南各主要市場一早人氣強強滾，買氣旺盛，相較新化年貨大街日前因確診者夫妻足跡，活動提前喊卡，公所從寬認定退還攤商租金，呈現兩樣情。更有攤商哀怨說，「被疫情打敗」、「今年虧大了」。

新化年貨大街，是台南春節前重要大型市集，也是每年新化老街最熱鬧時候。今年活動原本1月22日起跑營業至28日，日前因有確診夫妻足跡，市府考量疫情宣布提前26日全面喊卡，攤商苦嘆一堆食材及貨品已買斷無法退，損失慘重。

今天是農曆小年夜，許多人家忙採買年貨，市府經發局市場處說，包括、歸仁、新化市場、麻豆市五、市三市場一早人氣強強滾，市場周遭車流大增，麻豆中正路因緊鄰市三、市五，還一度出現大量車流回堵，警方緊急派員前往疏導交通才逐漸順暢。

鄰近學甲公有市場一早也相當熱鬧，攤商說，學甲人口外流嚴重，許多鄉親春節都會回來，商家生意都比平常好一倍以上，因應疫情，市場人員也來回宣導口罩戴緊，落實實聯制，保持社交距離。

今天是農曆小年夜，台南各主要市場買氣旺，圖為一早學甲市場滿滿人潮景況。圖／讀者提供
今天是農曆小年夜，台南各主要市場買氣旺，圖為一早學甲市場滿滿人潮景況。圖／讀者提供

年貨大街 疫情 台南

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