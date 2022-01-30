小年夜 台南市場採買年貨人氣強強滾

今天是農曆小年夜，台南各主要市場一早人氣強強滾，買氣旺盛，相較新化年貨大街日前因確診者夫妻足跡，活動提前喊卡，公所從寬認定退還攤商租金，呈現兩樣情。更有攤商哀怨說，「被疫情打敗」、「今年虧大了」。

新化年貨大街，是台南春節前重要大型市集，也是每年新化老街最熱鬧時候。今年活動原本1月22日起跑營業至28日，日前因有確診夫妻足跡，市府考量疫情宣布提前26日全面喊卡，攤商苦嘆一堆食材及貨品已買斷無法退，損失慘重。

今天是農曆小年夜，許多人家忙採買年貨，市府經發局市場處說，包括、歸仁、新化市場、麻豆市五、市三市場一早人氣強強滾，市場周遭車流大增，麻豆中正路因緊鄰市三、市五，還一度出現大量車流回堵，警方緊急派員前往疏導交通才逐漸順暢。