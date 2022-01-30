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嘉義高鐵今爆人潮返鄉 但山區景點遊客數不如預期
春節連假第2天，嘉義縣山區天氣狀況不穩，大減遊客出遊興致，阿里山公路平均時速維持在時速60內。業者表示，今年受疫情影響，加上農曆年前大家準備回家過年，相較往昔周末或去年春節，生意都下跌。
太平雲梯今飄上午綿綿細雨且霧氣濃厚，到中午前約僅有千人初入園，相較假日每天平均入園人數少，遊客中心停車場可停143輛小客車，中午雖曾一度停滿，但大型遊覽車僅2輛，目前仍有53空位，停車率僅約6成。
太平老街今上午店家全開門迎客，但店家表示遊客未如預期多，太平產業合作社經理張世昌說，今天氣狀況不穩加上疫情攪局，民眾出遊意願不高，往年春節出遊人潮巔峰落在初一到初三，平均每天約5千人，今年預估持平。
阿里山公路今截至下午3點下山車流量約6300輛、速率約57km/hr；上山車流量約7750輛，速率約46km/hr。五工處表示，阿里山公路預計大年初三後上下山車流量會爆增，已規劃多條替代道路供行駛，望有效舒緩車流。
阿里山森林遊樂園區今目前累計入園人數1263人，園區內商店街約3成店家拉下鐵門，所在中正村長林孝州說，停車場沒停滿，更未見團客和遊覽車出入，推估除民眾返鄉過年外，今年春節疫情也相較去年嚴峻，大年初二園區內遊客數應會達顛峰。
嘉義高鐵站今仍陸續湧入返鄉人潮，但相較連假首日減少，高鐵今年春節疏運期間也加開463班次列車，總計12天提供2179班次列車的旅運，尖峰時段部分車次調整自由座車廂至4至5節，並視人潮增開自由座班次紓解旅運需求。
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