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春節連假台南多雲到晴氣 闔家出遊避雨首選

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天放晴，中西區國華商圈上午人潮多，春節氣氛濃。記者鄭惠仁／攝影
台南市今天放晴，中西區國華商圈上午人潮多，春節氣氛濃。記者鄭惠仁／攝影

昨天春節連假第1天，受天雨影響，各景點人潮未如預期，今天轉晴，台南市區各大商圈出現採買人潮，景點的遊客也增多了，主要商圈及景點上午共吸引約7萬人採買年貨及旅遊，其中國華商圈隨處可出現排隊人龍。

台南市政府觀光旅遊局統計，連假第1天下午開始出現人潮，市區各大商圈等及安平老街、新化老街等熱門景點，揪團採買年貨跟大排長龍吃台南美食，約吸引1萬遊客走踏；赤崁園區及孔廟周邊等古蹟知名景點也有近3萬名遊客造訪，另山區及戶外景點，如虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、台南都會公園、十鼓仁糖文創園區及頑皮世界野生動物園等，雖略受下雨天氣影響，仍吸引近5千遊客到訪。

今天上午沒下雨，各街區與景區湧現更多出遊人潮，幾個主要景點遊客人數整體較昨日上午增加近7萬人，安平、鹽水及新化等老街較昨天增加近1倍人潮；國華海安小西門商圈、赤崁園區及孔廟文化園區等熱門景點遊客增加4成左右，其他戶外熱門景點如水道博物館、虎頭埤風景區及頑皮世界野生動物園等，人潮較前一日上午增加3倍。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，依據中央氣象局天氣預報顯示，接下來連假一周天氣全台都有雨出門不便，只有南部地區為多雲到晴天氣，到台南旅遊絕對是春節假期首選，歡迎大家來住台南、吃美食，賞古蹟及遊景點。相關景點、住宿、美食、活動及交通資訊，可上台南旅遊網查詢

台南 連假

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