嘉市這兩處地下停車場年後動工 提供超過百個車位
嘉義市政府規畫開闢崇文國小、嘉北國小、義昌公園3處的地下停車場，歷經10幾次無人投標流標，嘉北、義昌終於在去年底及年初評選決標，過完農曆年就會舉辦動土，提供上百個車位；市府交通處指出，崇文部分再度上網公告，2月8日就開標，初步了解，預算已隨物價調高，可能廠商手邊工程滿檔，才較難找。
交通處表示，物價急漲導致工程多次流標，各縣市都面臨同樣問題，原本崇文國小、嘉北國小、義昌公園地下停車場總經費8億1369萬多元，去年上半年首次追加預算8700萬，但短時間物料成本、工資等依然揚升，年底又再編1億3000多萬。
交通處指出，流標10幾次，都是無人投標的窘境，去年12月底嘉北國小決標，金額3億多元，義昌公園則本月初決標約2億多元，預計年後就能辦開工動土。
不過崇文國小依然沒有廠商投標，交通處認為，預算已追加到符合市場行情，研判是相關廠商目前手中都有案子在手，公共工程滿檔，再次上網公告，年假過後就會開標。
嘉北國小車位規畫218個、義昌公園146個，嘉北的還設計具遮陽遮雨功能，像「得來速」接送車道與等候空間。
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