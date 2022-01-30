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機車擠爆嘉市傳統市場 民眾戴緊口罩:買完就快閃

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市共和市場有許多機車湧入。記者林伯驊／翻攝
嘉市共和市場有許多機車湧入。記者林伯驊／翻攝

今天小年夜，嘉義市傳統市場出現大量人潮採買年貨，西區永和市場、東區共和市場等，機車騎入擠得水洩不通，有的機車暫停，影響到其他會車的無法通行，民眾都有戴口罩；攤商樂得說「有年節感覺！」不過國內疫情擴散，有民眾說已設定要買的菜類，只想趕緊買了就走，不敢久留。

市府建設處表示，上周起就開始宣導要實聯制，東市場幾乎各攤都有，另每個市場入口處也都設，呼籲消費者一定要掃描，近日派員到場走動式管理、舉牌，不要邊走邊吃等防疫措施，民眾近期意識不錯，幾乎都一定有戴口罩，而採買年貨，也較少現場吃。

據了解，東市場的「阿富鋼絲肉捲」出現排隊人潮，「袁家筒仔米糕排骨酥」也大排長龍，店家供應排骨酥為主，幾乎都要預訂，否則現場不好買到。

街道型的傳統市場包括永和市場、共和市場等，今一早起機車就不斷湧入，不過路面小條，造成會車時卡住，也使市場的空氣不佳，人與人距離近，幸好都有戴口罩，僅有極少數不經意拉下口罩。

1名婦人說，過年還是要買青菜、豬肉等，現國內還有疫情，一定會記得口罩戴緊，且已經想好要買什麼品項，買完就走，不會再多逛街。

嘉市永和市場今上午湧入採買民眾，都有戴口罩。記者林伯驊／攝影
嘉市永和市場今上午湧入採買民眾，都有戴口罩。記者林伯驊／攝影
嘉市共和市場今上午擠滿人潮，都有戴口罩。記者林伯驊／翻攝
嘉市共和市場今上午擠滿人潮，都有戴口罩。記者林伯驊／翻攝
嘉市永和市場，被機車擠得水洩不通。記者林伯驊／攝影
嘉市永和市場，被機車擠得水洩不通。記者林伯驊／攝影
嘉市永和市場今上午湧入採買民眾，都有戴口罩。記者林伯驊／攝影
嘉市永和市場今上午湧入採買民眾，都有戴口罩。記者林伯驊／攝影
嘉市永和市場今上午機車擠得水洩不通。記者林伯驊／攝影
嘉市永和市場今上午機車擠得水洩不通。記者林伯驊／攝影
嘉市許多民眾騎機車進入共和市場採買。記者林伯驊／翻攝
嘉市許多民眾騎機車進入共和市場採買。記者林伯驊／翻攝
嘉市共和市場有許多機車湧入。記者林伯驊／翻攝
嘉市共和市場有許多機車湧入。記者林伯驊／翻攝

口罩 疫情 傳統市場

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