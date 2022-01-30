快訊

直播／春節返鄉赴離島快篩狀況 指揮中心下午2時說明

台南觀光數據大解密 TOP5景點你去過？

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市最受歡迎景點前5名中，四草綠色隧道排第一。圖／台南觀旅局提供
台南市最受歡迎景點前5名中，四草綠色隧道排第一。圖／台南觀旅局提供

台南市觀旅局今天公布去年台南最受歡迎的前5名熱門景點，四草綠色隧道排名第一，其次是市立圖書館總館，市長黃偉哲表示，從數據雖然可以窺見較受網友關注的景點，不過還是有很多不同受眾的喜好無法一一納入，要親自來走走才能感受到。

觀旅局長郭貞慧說，網站點閱數直接反映疫情，去年第1季憑藉著國旅熱潮，以及天團五月天的加持，繳出漂亮的成績單，網站點閱數比2020年同期增加了26%，第2、3季原本的旅遊旺季雖然受疫情影響，加上2020年同期報復性旅遊熱潮，相較少了32.9%。

但在解封後的第4季，搭配搭配中央振興券推出各項振興活動，如好康券、國家邊緣人台南限定優惠、振興5倍券台南住宿買1晚送1晚，以及關子嶺溫泉美食節、將軍吼夏日音樂節、森山市集、城市音樂節、聖誕點燈系列活動等，吸引不少遊客瀏覽網站，較2020年第4季最高點閱數多了近9%。

去年最受關注的活動依序為「台南好康券」、「國家邊緣人台南限定優惠」、「五月天演唱會」、「聖誕點燈系列活動」、「振興5倍券台南住宿買1晚送1晚」，其中台南好康券9月7日才推出，邊緣人優惠12月19日才發布，僅13天成了整年度第2名，可見解封後相關振興活動對大家的吸引力。

而最受歡迎的景點依序為四草綠色隧道、台南市立圖書館總館、安平古堡、漁光島及神農街，四草綠色隧道憑藉著特殊的景色，以及網站上美照，一直是點閱數的常勝軍；去年1月2日剛開幕的台南市立圖書館總館，當月為月點閱第1名，後續也維持一定點閱數，是去年第2名。

在無法出國旅遊，國外旅客也無法來台灣遊玩的一年，還是有許多國外的旅客關注台南旅遊網，第1名是日本，依序為美國、香港、南韓及新加坡。

郭貞慧局長表示，因資訊科技爆炸，遊客使用習慣及資訊露出介面更多元，在數據上難免有遺漏的部分，像是去年有16個縣市民眾參與的香科年活動、報名秒殺的七股海鮮節、直播觀看人次超過4萬的將軍吼音樂節及破萬人參與的城市音樂節，因有各自的活動網站、臉書、IG等平台可查詢，台南旅遊官網的點閱數即無法完整呈現關心活動的民眾數，但都是值得參考的推廣依據。

台南市安平漁光島是南市最受歡迎景點前5名。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島是南市最受歡迎景點前5名。記者鄭惠仁／攝影

台南

延伸閱讀

「台南夜市券」熱烈發送 春節來台南住宿、逛夜市

不畏疫情！台南又有新飯店進駐 安平雅樂軒酒店今開幕

影／十大燈會「府城普濟燈會」今點燈 脫去厄運好運來

台南、高雄雙城合作迎財神 到廟宇、燈會集章送福袋

相關新聞

嘉市這兩處地下停車場年後動工 提供超過百個車位

嘉義市政府規畫開闢崇文國小、嘉北國小、義昌公園3處的地下停車場，歷經10幾次無人投標流標，嘉北、義昌終於在去年底及年初評...

機車擠爆嘉市傳統市場 民眾戴緊口罩:買完就快閃

今天小年夜，嘉義市傳統市場出現大量人潮採買年貨，西區永和市場、東區共和市場等，機車騎入擠得水洩不通，有的機車暫停，影響到...

台南觀光數據大解密 TOP5景點你去過？

台南市觀旅局今天公布去年台南最受歡迎的前5名熱門景點，四草綠色隧道排名第一，其次是市立圖書館總館，市長黃偉哲表示，從數據...

媽祖心消防情！嘉義縣長翁章梁小年夜慰問新港分隊

春節前夕，嘉義縣消防局加強宣導民眾注意爆竹及小心一氧化碳中毒，縣長翁章梁今至新港消防分隊慰問消防同仁，感謝消防同仁和義消...

斗六圓環水舞回來了！市民觀賞水舞光影秀找回憶

雲林斗六圓環水舞風光重啟，斗六市公所昨晚舉辦晚會，知名八點檔演員站台，與民眾重溫昔日風華；曾到圓環參加過跨年晚會的高姓市...

好萌！台南公仔小老虎公園打卡新亮點

虎年新氣象！台南市政府趕在春節前將新營區南瀛綠都心公園及永康公園佈展的藝術創作品及可愛的虎兒公仔，吸引許多家長帶著小朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。