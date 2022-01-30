台南觀光數據大解密 TOP5景點你去過？

台南市觀旅局今天公布去年台南最受歡迎的前5名熱門景點，四草綠色隧道排名第一，其次是市立圖書館總館，市長黃偉哲表示，從數據雖然可以窺見較受網友關注的景點，不過還是有很多不同受眾的喜好無法一一納入，要親自來走走才能感受到。

觀旅局長郭貞慧說，網站點閱數直接反映疫情，去年第1季憑藉著國旅熱潮，以及天團五月天的加持，繳出漂亮的成績單，網站點閱數比2020年同期增加了26%，第2、3季原本的旅遊旺季雖然受疫情影響，加上2020年同期報復性旅遊熱潮，相較少了32.9%。

但在解封後的第4季，搭配搭配中央振興券推出各項振興活動，如好康券、國家邊緣人台南限定優惠、振興5倍券台南住宿買1晚送1晚，以及關子嶺溫泉美食節、將軍吼夏日音樂節、森山市集、城市音樂節、聖誕點燈系列活動等，吸引不少遊客瀏覽網站，較2020年第4季最高點閱數多了近9%。

去年最受關注的活動依序為「台南好康券」、「國家邊緣人台南限定優惠」、「五月天演唱會」、「聖誕點燈系列活動」、「振興5倍券台南住宿買1晚送1晚」，其中台南好康券9月7日才推出，邊緣人優惠12月19日才發布，僅13天成了整年度第2名，可見解封後相關振興活動對大家的吸引力。

而最受歡迎的景點依序為四草綠色隧道、台南市立圖書館總館、安平古堡、漁光島及神農街，四草綠色隧道憑藉著特殊的景色，以及網站上美照，一直是點閱數的常勝軍；去年1月2日剛開幕的台南市立圖書館總館，當月為月點閱第1名，後續也維持一定點閱數，是去年第2名。

在無法出國旅遊，國外旅客也無法來台灣遊玩的一年，還是有許多國外的旅客關注台南旅遊網，第1名是日本，依序為美國、香港、南韓及新加坡。