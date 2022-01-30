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媽祖心消防情！嘉義縣長翁章梁小年夜慰問新港分隊

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
不畏天氣寒冷，嘉義縣長翁章梁（右四）小年夜慰問新港消防分隊消防同仁。圖／縣府提供
不畏天氣寒冷，嘉義縣長翁章梁（右四）小年夜慰問新港消防分隊消防同仁。圖／縣府提供

春節前夕，嘉義縣消防局加強宣導民眾注意爆竹及小心一氧化碳中毒，縣長翁章梁今至新港消防分隊慰問消防同仁，感謝消防同仁和義消、救護志工、婦宣姊妹犧牲與家人相聚時間，不分日夜守護鄉民。

新港消防分隊守護著百年古蹟奉天宮，轄內還有中洋工業區。據消防局統計，新港分隊去年出勤200件火災，救護案平均每月130件，排名各鄉鎮市前段班，目前分隊有12位警消、31位義消、12位救護志工和18位婦宣人員。

翁章梁小年夜由新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、消防局長呂清海、議會秘書黃啟豪、縣義消大隊總幹事呂文正、分隊長黃昭勝、新港義消分隊長林永宏、等陪同，前往新港分隊慰問並致贈禮品和紅包。

呂清海指出，新港分隊因任務特殊，是雲嘉嘉地區唯一配置高頂救護車單位，也是最早搭配電動擔架的消防分隊，目前分隊有1位EMTP及3位救護助教。另，為提升鄉民居住安全，新港鄉去年已完成82%戶數裝設住宅火災警報器。

嘉義縣消防局指出，前年疫情爆發至今，感謝各界善心義舉，支援防疫物資，消防局與各分隊陸續建構完整的除汙、清潔及消防衣烘乾設備，讓每位同仁都有更友善的職場環境和更充沛的裝備面對每一場案件。

不畏天氣寒冷，嘉義縣長翁章梁與多名民意代表小年夜慰問新港消防分隊消防同仁。圖／縣府提供
不畏天氣寒冷，嘉義縣長翁章梁與多名民意代表小年夜慰問新港消防分隊消防同仁。圖／縣府提供
不畏天氣寒冷，嘉義縣長翁章梁小年夜慰問新港消防分隊消防同仁。圖／縣府提供
不畏天氣寒冷，嘉義縣長翁章梁小年夜慰問新港消防分隊消防同仁。圖／縣府提供

翁章梁

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