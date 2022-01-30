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好萌！台南公仔小老虎公園打卡新亮點
虎年新氣象！台南市政府趕在春節前將新營區南瀛綠都心公園及永康公園佈展的藝術創作品及可愛的虎兒公仔，吸引許多家長帶著小朋友來跑跑跳跳、拍照打卡，萌度百分百。
南市府工務局針對南瀛綠都心公園及永康公園，除美化環境美麗花草植栽，更以「虎虎生風」為設計主軸，南瀛綠都心公園在中央草坪設置昂首與蟄伏各一老虎公仔為視覺焦點；同時如虎、貓等童趣Q版造型的戶外座具，群組分布草坪上。不少小朋友一進入大草坪，被眼前的童玩世界吸引。
永康公園除有吸睛花海，園區主要動線更佈設了12隻彩繪小老虎公仔，十分可愛討喜，不少媽媽帶著小朋友和小老虎拍照，還教小朋友如何擺pose，也逗的孩童們笑呵呵；還有青春少女帶著毛小孩也來與小小虎拍張合照，只見狗兒乖乖聽話蹲在公仔旁，十分逗趣。
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