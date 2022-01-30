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走春熱點 山上花園水道博物館添捕夢網、恐龍裝置

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館，新增添捕夢網、恐龍等裝置，新春適合親子出遊。圖 ／台南山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館，新增添捕夢網、恐龍等裝置，新春適合親子出遊。圖 ／台南山上花園水道博物館提供

春節連假走春去，開園甫滿兩年累積遊客逾120萬人次的台南山上花園水道博物館，新規畫「繽紛捕夢網」等親子體驗設施，趕在春節前完工啟用，搭配生動恐龍昆蟲等裝置藝術，造型繽紛多彩，適合闔家出遊。

廣達36公頃園區的山上花園水道博物館，是國內眾多水道設施中唯一國定古蹟，經統計，入園遊客有將近四成是親子客，為貼近遊客需求，除原有的沙坑，戲水池外，文化局與國內知名戶外體驗設施廠商合作，結合園區特色，在密林區推出「瘋狂吉普車」、「繽紛捕夢網」、「迷你挖土機」等遊憩設施。

館方指出，山上花園水道博物館，地處菜寮溪流域新化丘陵範圍，鄰近更有諸多化石藏寶的左鎮化石園區，富含考古潛力，此次利用密林區林木高聳特性，規劃軌道吉普車，搭配各種栩栩如生造型恐龍，車輛經過時，除會擺頭搖尾，還會發出叫聲，讓親子感受密林區神祕；另外也引進了這幾年很受歡迎的編織網遊具，讓五彩繽紛編織網，讓親子捕夢，也讓小朋友可在舒服戶外空間盡情揮灑精力。至於小型挖土機，則可以訓練孩童的手腦協調能力，感受機械操作的回饋。

文化局長葉澤山表示，水道博物館秉持著「這裡應該先是個有趣的地方，然後才會是成功的博物館」想法，開館以來，融入文化、建築、科普、生態，甚至友善寵物等特色，吸引各種族群遊客入園，開園２年來，雖遇疫情衝擊，但入園人數已創下120萬人次，成為台南正夯旅遊新場域。

台南山上花園水道博物館，新增添捕夢網、恐龍等裝置，新春適合親子出遊。圖 ／台南山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館，新增添捕夢網、恐龍等裝置，新春適合親子出遊。圖 ／台南山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館，新增添捕夢網、沙坑等裝置，新春適合親子出遊。圖 ／台南山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館，新增添捕夢網、沙坑等裝置，新春適合親子出遊。圖 ／台南山上花園水道博物館提供

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